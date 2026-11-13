ΕΚΑΒ: Διευκρινίσεις για την διακομιδή της προϊσταμένης Επιθεώρησης Εργασίας στο «Γεννηματάς», μετά το περιστατικό με Κωνσταντοπούλου

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διακομιδή της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» έδωσε το ΕΚΑΒ.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, το ΕΚΑΒ διευκρινίζει ότι η διακομιδή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων της Αττικής όσο και τις ιατρικές ανάγκες του περιστατικού.

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Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, στο Λεκανοπέδιο λειτουργούν καθημερινά, παράλληλα με τα νοσοκομεία γενικής εφημερίας που δέχονται απευθείας προσελεύσεις πολιτών, και νοσοκομεία πρωινής εφημερίας, από τις 08:00 έως τις 14:30. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία υποδέχονται αποκλειστικά επείγοντα περιστατικά που διακομίζονται μέσω του ΕΚΑΒ.

Η κλήση για το συγκεκριμένο περιστατικό πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, στις 12:21, δηλαδή εντός του ωραρίου της πρωινής εφημερίας.

Γιατί επιλέχθηκε το «Γ. Γεννηματάς»

Όπως επισημαίνεται, από την αξιολόγηση των στοιχείων και των ιατρικών ενδείξεων προέκυψε η ανάγκη να υπάρχει δυνατότητα εξέτασης της ασθενούς από τρεις ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο και Νευρολόγο.

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Το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας «Γ. Γεννηματάς», το οποίο εκείνη την ημέρα βρισκόταν σε πρωινή εφημερία, ήταν, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, ο πλησιέστερος υγειονομικός σχηματισμός που διέθετε όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες και μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες του περιστατικού.

Με τις διευκρινίσεις αυτές, το ΕΚΑΒ υπογραμμίζει ότι η επιλογή του νοσοκομείου δεν έγινε με άλλα κριτήρια, αλλά στηρίχθηκε αποκλειστικά στις προβλεπόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες και στις συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες της ασθενούς.