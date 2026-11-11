Από λανθασμένη χρήση χημικών κατά τη συντήρηση της πισίνας το ατύχημα στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη -Στο νοσοκομείο 6χρονα παιδιά και εργαζόμενοι - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη στο Κορωπί, όταν μαθητές και εργαζόμενοι εισέπνευσαν χημικά κατά τη διαδικασία συντήρησης της πισίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, το περιστατικό φέρεται να προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση χημικών ουσιών κατά τη διαδικασία καθαρισμού της πισίνας του σχολείου στο πλαίσιο συντήρησής της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, 13 ανήλικοι μαθητές διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», ενώ ένας ακόμη μαθητής αποχώρησε με τη μητέρα του, η οποία υπέγραψε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

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Παράλληλα, 14 ενήλικες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», ανάμεσά τους και οι δύο συντηρητές της πισίνας, οι οποίοι αρχικά είχαν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κορωπίου.

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Παιδιά 6 ετών οι ανήλικοι που εισέπνευσαν χημικά

Τα παιδιά που εισέπνευσαν τα χημικά είναι όλα 6 ετών: οκτώ αγόρια και πέντε κορίτσια. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, τα πέντε παιδιά αναχώρησαν από το νοσοκομείο, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ εξετάζονται.

Τα παιδιά έφθασαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ συνοδεία εκπαιδευτικών και γονιών. Κατά πληροφορίες, ενήλικες και παιδιά είναι σε καλή κατάσταση.

Απομακρύνθηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ

Όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική μετά το πέρας της επιχείρησης, απομακρύνθηκε ένα δοχείο με υδροχλωρικό οξύ από αποθήκη, πλησίον του χώρου της πισίνας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 11 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:20.

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Επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Η απομάκρυνση του δοχείου με το υδροχλωρικό οξύ και η μεταφορά του σε ασφαλές σημείο πραγματοποιήθηκαν από την ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Ηλίας Καίσαρης: Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο

Στο τι συνέβη με τις αναθυμιάσεις στην πισίνα του σχολείου αναφέρθηκε ο ιδιοκτήτης Ηλίας Καίσαρης.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα θέμα. Το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών. Η οσμή ήταν ελαφριά αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο» δήλωσε ο κ. Καίσαρης και πρόσθεσε:

«Εκκενώθηκε το κίτρο του δημοτικού, ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του Γυμνασίου-Λυκείου».

Ο ίδιος σημείωσε ότι το πρωτόκολλο προβλέπει και την ενημέρωση του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, ενώ πρόσθεσε ότι «κάποια παιδιά που ήταν πιο κοντά στο σημείο, πήγαν στο Παίδων. Τα παιδιά είναι καλά και όλα έχουν τελειώσει».

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Παράλληλα ο κ. Καίσαρης επισημαίνοντας ότι τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Παίδων, καθώς αυτή ήταν η σύσταση του ΕΚΑΒ, σημείωσε ότι οι πέντε ενήλικες δεν ήταν γονείς αλλά εργαζόμενοι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σωτηρία και «τώρα είναι καλά».

Κληθείς να απαντήσει από που προέκυψαν οι αναθυμιάσεις ο κ. Καίσαρης σημείωσε ότι ήταν «χλώριο με ανάμειξη στον κάδο. Όχι στην πισίνα».