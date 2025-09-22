Εισαγγελέας Αρείου Πάγου για Τέμπη: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής -Eφόσον υποβληθεί, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα - iefimerida.gr

«Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής για την ταυτοποίηση σορών θυμάτων των Τεμπών» αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας.

Ο εισαγγελέας απαντά στο εξώδικο που απέστειλαν οι Πάνος Ρούτσι και Μαρία Καρυστιανού σχετικά με το αίτημα εκταφής που έχουν δηλώσει δημόσια, σημειώνοντας πως εφόσον υπάρξει αίτημα, «θα εξεταστεί ή θα απαντηθεί άμεσα».

Προσθέτει επίσης ότι ο Άρειος Πάγος παρέλαβε το εξώδικο διαδίκων, το οποίο έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών και τον πρόεδρο Εφετών Λάρισας, οι οποίοι είναι τα αρμόδια όργανα.

Η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας »