Στον εισαγγελέα ο ανήλικος Σουδανός που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων [βίντεο] - iefimerida.gr

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο ανήλικος Σουδανός που συνελήφθη για τον τροχαίο με την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων.

Ο δράστης, που παρέμεινε το βράδυ στην Τροχαία Αττικής, εγκατέλειψε το θύμα, το οποίο νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο ΚΑΤ. Ειδικότερα, η ανήλικη φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με κατάγματα σε όλο της το σώμα, στο κεφάλι, στη δεξιά της κλείδα, ενώ της έχει γίνει και επέμβαση αφαίρεσης σπλήνας.

«Δεν θέλω συγγνώμη», λέει ο πατέρας της 16χρονης -Σοκαρισμένη η μητέρα της

Σε σοκ βρίσκονται οι γονείς της ανήλικης, με τον πατέρα της να μην δέχεται οποιαδήποτε συγγνώμη από τον 16χρονο που παρέσυρε την κόρη του με το μηχανάκι του, αλλά και όσους εμπλέκονται στο περιστατικό.

Όσον αφορά την μητέρα της, «πάγωσε» βλέποντας το βίντεο από το τροχαίο, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είδα το παιδί μου να εξαφανίζεται και να φεύγει σαν πανί ενώ περπατάει στον δρόμο».



Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 16χρνος Σουδανός -Πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ένας 16χρονου Σουδανού, ο οποίος δεν είχε άδεια οδήγησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σύλληψή του ο ανήλικος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κατευθυνόταν προς το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης με πρόθεση να παραδοθεί.

Ο ανήλικος έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν την Αστυνομία για υποθέσεις ασέλγειας και απειλές, ενώ πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία

Το σχέδιο για να καλύψουν τα ίχνη του ανήλικου οδηγού της μηχανής που παρέσυρε την 16χρονη

Με τη σύλληψη του Σουδανού, 4 άτομα κρατούνται για το τροχαίο, οι οποίοι όπως προκύπτει προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη του.

Η πρώτη σύλληψη αφορά μία 20χρονη η οποία πήγε στο τμήμα μετά το τροχαίο και δήλωσε κλοπή της μηχανής, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, επίσης 20χρονος, φέρεται να είναι ο διαχειριστής της μηχανής σύμφωνα με τα λεγόμενα της πρώτης. Αμφότεροι ωστόσο προσήχθησαν και μετά ακολούθησε σύλληψη, καθώς φέρονται να έχουν δώσει ψευδή στοιχεία για το ατύχημα, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζουν τον δράστη.

Αργά το βράδυ, ο συνοδηγός της μηχανής εμφανίστηκε στο τμήμα και επιβεβαίωσε τις συνθήκες του τροχαίου, λέγοντας ότι ο οδηγός είχε το όνομα Πέτρος και συνελήφθη και αυτός.

Οι πρώτοι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή κατάθεση.

Πώς έγινε το τροχαίο στη Λιοσίων

Το τροχαίο έγινε χθες, επί της οδού Λιοσίων στις 17:45.

Η 16χρονη αφού κοίταξε αριστερά και δεξιά, πήγε να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Η μηχανή που κινούνταν καθοδικά, έκανε προσπέραση ενός ΙΧ από τα αριστερά του και πάνω σχεδόν στη διαχωριστική λωρίδα και έπεσε με δύναμη πάνω στη νεαρή κοπέλα. Ενώ έπεσαν οδηγός και συνοδηγός στο οδόστρωμα, αφού σηκώθηκαν, έφυγαν και εγκατέλειψαν το κορίτσι αβοήθητο.

Δείτε βίντεο από το τροχαίο στη Λιοσίων