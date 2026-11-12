Με ένταση ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου – Κατέθεσε η κουμπάρα της, για το 6 μηνών νεκρό μωρό της

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ξεκίνησε στα δικαστήρια Πατρών η πολύκροτη δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, για τον θάνατο των τριών βρεφών – 2 δικά της και ένα της κουμπάρας της.

Η διαδικασία άνοιξε τυπικά στις 6 Νοεμβρίου 2026 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών και συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026, με την ουσιαστική έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.

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Η 23χρονη κατηγορούμενη μητέρα κάθεται στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τις δολοφονίες των τριών βρεφών μέσα σε διάστημα τριών ετών: το βρέφος έξι μηνών της φίλης και κουμπάρας της τον Φεβρουάριο του 2021, του πρώτου δικού της παιδιού ηλικίας, μόλις 19 ημερών, τον Ιούνιο του 2022, καθώς και της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 25χρονη έχει προβεί σε ομολογίες για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ το δικαστήριο καλείται να εξετάσει πραγματογνωμοσύνες, ιατροδικαστικά ευρήματα και μαρτυρικές καταθέσεις.

Την ίδια ώρα, η ποινική διερεύνηση για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη ως ανεξάρτητη δικογραφία και δεν περιλαμβάνεται στη σημερινή ακροαματική διαδικασία.

Η ίδια, χωρίς να αναφέρει κάτι προς τους δημοσιουγράφους (όπως έκανε την πρώτη φορά για τον πατριό της), σύμφωνα με το dete.gr εμφανίστηκε στην δικαστική αίθουσας σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τους δικηγόρους της να την καθοδηγούν και να την συμβουλεύουν.

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80 μάρτυρες – Πρώτη κατέθεσε η φίλη και κουμπάρα της, για το 6 μηνών νεκρό μωρό της

Μετά τη διακοπή της 6ης Νοεμβρίου, η 26χρονη κατηγορούμενη οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια της Πάτρας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Στη δίκη αναμένεται να εξεταστούν συνολικά περίπου 80 μάρτυρες και η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε σε κλίμα έντασης με την κατάθεση της κουμπάρας της, μητέρα του βρέφους 6 μηνών που κατηγορείται ότι δολοφόνησε η Ειρήνη Μουρτζούκου.

H μαρτυρας είπε ότι δεν είδε ποτέ καποιο σημάδι στην συμπεριφορά της κατηγορούμενης, ότι θα μπορούσε να σκοτώσει ένα μωρό. Όταν όμως, μετά από λίγους μήνες, πέθανε ένα δικό της μωρό με τον ίδιο «ξαφνικό» τρόπο, το καλοκαίρι του 2024, κατάλαβε ότι πρέπει να ερευνηθεί ξανά ο θάνατος του δικού της παιδιού.

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Κατα την διάρκεια της δίκης εξετάζονται όλα τα στοιχεία της δικογραφίας που αναφέρονται στον θάνατο των τριών βρεφών ενώ, διαβάστηκαν από την εισαγγελία οι λεπτομέρειες των υποθέσεων, το πως έχουν καταγραφεί τα γεγονότα και οι κατηγορίες.

Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας έχουν κλήθει 80 μάρτυρες, από τους βασικούς μάρτυρες των υποθέσεων ως και τους διασώστες που μετέφεραν τα βρέφη. Η δίκη διακόπηκε για λίγο κατα της 11 ωρα και συνεχίζεται, ενώ όλα δείχνουν ότι θα κρατήσει μέρες.

Η ένταση με τον πατριό της και το αίτημα να δει τη μητέρα της

Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν το κλίμα κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν η κατηγορούμενη φέρεται να εμφανίστηκε εκνευρισμένη, ζητώντας επανειλημμένα να δει τον πατριό της.

Την περασμένη εβδομάδα δημιουργήθηκε ένταση στην δικαστική αίθουσα όταν αμφισβήτησε πως ο Ιωάννης Μουρτζούκος είναι πατέρας της.

Σύμφωνα με το pelop.gr, o ίδιος δεν βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα, ενώ μέσω του δικηγόρου του είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της.

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Η σχέση τους βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς η Μουρτζούκου έχει στο παρελθόν διατυπώσει καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά εκ μέρους του.

Την ίδια ώρα, η 26χρονη ζήτησε να συναντήσει έστω και για λίγα λεπτά τη μητέρα της, παρά τις σοβαρές κατηγορίες που έχει εκτοξεύσει εναντίον της σχετικά με τον τρόπο που μεγάλωσε.