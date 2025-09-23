Ειρήνη Μουρτζούκου: Επιμένει ότι δεν σκότωσε τον Παναγιωτάκη -Ρίχνει τις ευθύνες στη μητέρα του [βίντεο] - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, με την Ειρήνη Μουρτζούκου να επιμένει ότι δεν τον σκότωσε.

Ειδικότερα, ο Ant1 παρουσίασε ένα ηχητικό ντοκουμέντο με επικοινωνία της καθ' ομολογιάν δολοφόνου τεσσάρων βρεφών με την μητέρα της, μέσα από τη φυλακή, στο οποίο δίνει τη δική της εκδοχή για όσα έγιναν, ρίχνοντας διαρκώς ευθύνες στη μητέρα του παιδιού.

Μάλιστα, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του σταθμού, ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός υποστήριξε ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου γνώριζε ότι η μητέρα της θα δώσει στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο ηχητικό και είχε δώσει την άδειά της.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ισχυρίζεται ότι ήταν στο μπάνιο, όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του -Είδε την Πόπη από πάνω του

«Ήμουν στο μπάνιο. Όλα καλά. Αφήνω την Πόπη με τον Παναγιώτακη. Στέλνει μήνυμα η Φωτεινή. Αυτή βιαζόταν άρον άρον να φύγει. Δεν ξέρω τον λόγο. Μνημόσυνο είχε την επόμενη μέρα. Τέλος πάντων, άλλο ψέμα εκεί. Στέλνει μήνυμα και λέει "τι κάνετε;". "Τίποτα, ο Ρίνος είναι με το παιδί. Κοιμούνται". Κι εγώ κάθομαι για να μην το μάθει η Γιώτα όλο αυτό», ακούγεται να λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου και συνεχίζει:

«Δεν πρέπει να είχαν περάσει είκοσι λεπτά, δεν κάνω πολύ ώρα μπάνιο εγώ και φωνάζει (σ.σ. η Πόπη)… "Τι έκανες στο παιδί;". Βγαίνω με την πετσέτα στο κεφάλι και βλέπω την Πόπη ακριβώς πάνω από τον Παναγιωτάκη. Το βουτάω από τα χέρια, το παιδί δεν είχε καλές αισθήσεις. Άρχισε και μου έβγαλε έναν εμετό σαν αναρρόφηση. Εγώ τον πήρα, εγώ τον παρέλαβα, εγώ τον πήγα στον γιατρό, εγώ τον παρέδωσα και η Πόπη μου καθόταν έξω».

Το μήνυμα της Ειρήνης Μουρτζούκου στην Πόπη -«Εγώ τι να πω κορίτσι μου;»

Συνεχίζοντας, η Ειρήνη Μουρτζούκου ακούγεται να λέει: «Στέλνω μήνυμα στην Πόπη στο messenger και της λέω "Πόπη, εγώ τι να πω κορίτσι μου; Που δεν ξέρω… Τι θα πω", της λέω. Στην αρχή μου λέει "όχι σε παρακαλώ, μην πεις μάρτυρα δεν θέλω να φανεί και μετά έγινε ό,τι έγινε. Πώς έχει γίνει, πώς δεν έχει γίνει δεν ξέρω"».

Στη συνέχεια, η καθ' ομολογίαν δολοφόνος τεσσάρων βρεφών λέει τα εξής: «Έχω έναν τοίχο γεμάτο, έχω γεμίσει 135 σελίδες έχω δώσει στο Νίκο και έχω βάλει τις φωτογραφίες του Παναγιωτάκη και να λέω κάθε μέρα "Πες μου ρε φίλε ένα γιατί. Γιατί μέχρι τώρα πρώτον με είχες σπίτι σου και δεύτερον δεν σε έδωσα ποτέ"».