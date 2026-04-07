Μήνυμα φροντίδας και πασχαλινά δώρα από την Ειρήνη Αγαπηδάκη στα κορίτσια που φιλοξενούνται στο Χριστοδούλειο Ίδρυμα - iefimerida.gr

Το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας επισκέφθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η κυρία Αγαπηδάκη έστειλε μήνυμα φροντίδας, αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης στα 18 κορίτσια που μεγαλώνουν υπό την προστασία της δομής, ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Κατά την παρουσία της στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Χαϊδάρι, η κυρία Αγαπηδάκη αντάλλαξε ευχές με τους ανθρώπους της δομής, τους εθελοντές και τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί, ενώ υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως «η Πολιτεία αλλά και συνολικά η κοινωνία οφείλουν να στέκονται έμπρακτα δίπλα σε πρωτοβουλίες που υπηρετούν με συνέπεια και ευαισθησία την προστασία των παιδιών, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με δύσκολες συνθήκες».

Σήμερα στο Ίδρυμα φιλοξενούνται συνολικά 18 κορίτσια, ηλικίας από 5 έως 26 ετών, τα οποία παραμένουν εκεί έως ότου ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μπορέσουν να σταθούν αυτόνομα στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. Κάποιες από αυτές, μάλιστα, ακολουθούν ήδη υψηλούς στόχους, σπουδάζοντας σε ανώτατες σχολές όπως η Ιατρική, στοιχείο που αποτυπώνει με τον πιο καθαρό τρόπο πως η αγάπη και η φροντίδα που λαμβάνουν μπορούν να μετατραπούν σε δύναμη, προοπτική και δυνατή πορεία ζωής.

Αγαπηδάκη: Η στήριξη σε όσα παιδιά βρίσκονται σε ανάγκη δεν μπορεί να είναι περιστασιακή, πρέπει να είναι σταθερή

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας προσέφερε παπούτσια και λαμπάδες στα κορίτσια, ευχόμενη καλή Ανάσταση με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία. Παράλληλα, τόνισε πως τέτοιες δράσεις «υπηρετούν με συνέπεια και ευαισθησία την προστασία των παιδιών. Η στήριξη σε όσα βρίσκονται σε ανάγκη δεν μπορεί να είναι περιστασιακή, πρέπει να είναι σταθερή, ουσιαστική, διαρκής και η Πολιτεία θα στέκεται αρωγός σε αυτές τις προσπάθειες».

Με ιστορία που ξεκινά το 1943, μέσα στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, το Χριστοδούλειο Ίδρυμα αποτελεί μια διαχρονική κυψέλη φροντίδας και προστασίας παιδιών. Η αφετηρία του συνδέεται με την πρωτοβουλία του π. Απόστολου Χριστοδούλου να προσφέρει στήριξη σε παιδιά που είχαν ανάγκη, ενώ περισσότερες από επτά δεκαετίες μετά το Ίδρυμα εξακολουθεί να υπηρετεί με συνέπεια την ίδια αποστολή: να προσφέρει αγάπη, ασφάλεια, σταθερότητα και τα εφόδια για μια δυνατή πορεία ζωής.