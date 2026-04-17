«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις», λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν από τη συνάντηση με τον M. Σχοινά - iefimerida.gr

«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις», λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν από τη συνάντηση με τον M. Σχοινά

Ειρήνη Μιλή

Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου οι οποίοι μετέβησαν στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθούν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά συνάντηση με εκπροσώπους του υπουργείου, ενώ χθες αποδεσμεύτηκαν τα πρώτα από τα 8 εκατομμύρια ευρώ των αποζημιώσεων.

«Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει τίποτα, ούτε καν συγκεκριμένες απαντήσεις», λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου

«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις. Από τη στιγμή που η ζωονόσος δεν μεταδίδεται, θα έπρεπε τα τυροκομικά προϊόντα και το γάλα να επιτρέψουν να φύγουν από το νησί», ανέφερε ο εκπρόσωπος του συντονιστικού των κτηνοτρόφων, Θεμιστοκλής Καμμένος. Είπα ακόμα ότι 75.000 αμνοερίφια που προορίζονταν να σφαγούν το Πάσχα, παραμένουν στους στάβλους και το κόστος σίτισής τους ανέρχεται στα 1.000 ευρώ την ημέρα.

Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει τίποτα, ούτε καν συγκεκριμένες απαντήσεις, ενώ θα μπορούσαν να δώσουν λύση ανάλογη με εκείνη που έδωσε η Κύπρος στους κτηνοτρόφους της».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Φράγκος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων, τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι περνούν μεγάλη δοκιμασία και στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία αστυκτηνιατρικών ελέγχων που έχει ως αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πόσο έχει εξαπλωθεί ο αφθώδης πυρετός.

Τέλος, ο βουλευτής και πρώην υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του αγροτικού κόσμου είπε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και από τη νέα ηγεσία υπό τον κ. Σχοινά ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

