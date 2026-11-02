Εικόνες καταστροφής από τη Ρόδο όπου έβρεχε για 17 ώρες -Ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, κομμένοι δρόμοι, οχήματα το ένα πάνω στο άλλο - iefimerida.gr

Εικόνες καταστροφής αντίκρισαν το πρωί της Δευτέρας κάτοικοι περιοχών της Ρόδου, καθώς σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το νησί.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας νέο μήνυμα από το 112 ήχησε στο νησί, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Η εφημερίδα «Ροδιακή» μεταδίδει ότι για τουλάχιστον 17 ώρες έντονα φαινόμενα σφυροκόπησαν το νησί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα ιδιαίτερα στον Αρχάγγελο και στην Αφάντου.



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Σύμφωνα με τη «Ροδιακή», στον Αρχάγγελο υπερχείλισε το κεντρικό ποτάμι, με συνέπεια τα νερά να παρασύρουν οχήματα και ό,τι άλλο βρέθηκε στο πέρασμά τους. Καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι υπέστησαν ζημιές, ενώ πλημμύρισαν και σπίτια.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος Αρχάγγελου Ρόδου, Χρήστος Ίκουτας, έκανε λόγο για «βιβλική καταστροφή».



«Πάρα πολλή βροχή, πολύ δυνατή που δημιούργησε χοντρές καταστάσεις. Τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο ή παρασύρθηκαν στα κάγκελα του γεφυριού. Έχουμε δρόμους κομμένους. Η περιοχή Στεγνά έχει κλείσει και από τις δύο πλευρές, από τη μία έχουμε κατολισθήσεις από το βουνό και από την άλλη το νερό έχει κόψει τον δρόμο», πρόσθεσε.



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Πλημμυρικά φαινόμενα, μικρότερης ωστόσο έκτασης, καταγράφηκαν και στην περιοχή Αφάντου, καθώς και σε χωριά της νότιας Ρόδου, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις προξένησαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και σε επιμέρους σημεία.



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Η ένταση των φαινομένων οδήγησε στην ενεργοποίηση του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, με προειδοποιητικό μήνυμα που εστάλη περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ρόδου. Μέσω του μηνύματος, η Πολιτική Προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, εξαιτίας του κινδύνου από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Κλειστά τα σχολεία σε τέσσερις Δημοτικές Ενότητες

Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο Δήμος Ρόδου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου.

Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με βασικό γνώμονα την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, καθώς και την αποφυγή μετακινήσεων σε περιοχές όπου είχαν εκδηλωθεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

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Οι σχετικές ανακοινώσεις του δήμου εκδόθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ επισημάνθηκε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας.

Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας

Από τις πρώτες ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα αρμόδια συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση οχημάτων που παρασύρθηκαν από τα νερά, στον καθαρισμό φρεατίων και στην αποκατάσταση της ροής των υδάτων σε ρέματα και σημεία όπου έχουν σχηματιστεί εμπόδια από φερτά υλικά.

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Παράλληλα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους.

Παρότι τις πρωινές ώρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρουσίαζαν ύφεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες βροχές και καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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