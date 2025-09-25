Ελλάδα: Έχασαν τον ύπνο τους με αυτό το φαινόμενο -Τι εμφανίστηκε όταν πέρασαν από νεκροταφείο με το αυτοκίνητό τους - iefimerida.gr

Το φαινόμενο που παρατηρήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έγινε viral σε ολόκληρο τον πλανήτη «έφτασε» και στη χώρα μας, καθώς ένα μοντέλο της Tesla εντόπισε ανθρώπους-φαντάσματα να περπατούν έξω από ένα νεκροταφείο.

Όχι δεν πρόκειται για μια οφθαλμαπάτη αλλά ούτε και για ένα κακόγουστο αστείο. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα μοντέλα της Tesla μπορούν να εντοπίσουν, μέσω των καμερών και των ραντάρ που διαθέτουν, ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά δεν υπάρχουν.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr