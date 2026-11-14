Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ηρωίνη στη Θεσσαλονίκη -Τρεις συλλήψεις έπειτα από επιχείρηση του ελληνικού FBI

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της, το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν τρία άτομα. δύο άνδρες και μία γυναίκα ηλικίας 33, 19 και 31 ετών, αντίστοιχα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– συμμορία, παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, πλαστογραφία και κλοπή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έκρυβαν και διακινούσαν ναρκωτικά -Κατασχέθηκαν συσκευασίες με ηρωίνη

Όπως προέκυψε από την έρευνα, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης, ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2026, τα μέλη της οργάνωσης είχαν ενωθεί με σκοπό την αποθήκευση-απόκρυψη και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, υπαίθριο χώρο οικίας και σε πρόχειρο παράπηγμα, σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Ημαθίας, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 συσκευασίες, επιμελώς κρυμμένες που περιείχαν ποσότητα ηρωίνης, συνολικού βάρους 1.013 γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μικρό δέμα ηρωίνης βάρους 1 γραμμαρίου,

το συνολικό χρηματικό ποσό των 1.917 ευρώ,

4 κινητά τηλέφωνα,

εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη νόθευση και επανατυποποίηση ποσοτήτων ηρωίνης, (μεταλλική κατσαρόλα με εμφανή υπολείμματα ηρωίνης, αυτοσχέδια μεταλλική πρέσα, ξύλινη και μεταλλική μήτρα [καλούπι] με λοιπά παρελκόμενα συμπίεσης, κολλητική ταινία και μηχανική ζυγαριά),

Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ως μέσο διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της συμμορίας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο έφερε ενδείξεις παραποίησης και ερευνάται η νομιμότητα κατοχής του και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τον Σεπτέμβριο του 2022.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γνώριμοι στις Αρχές οι συλληφθέντες

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοια και ομοειδή αδικήματα, ενώ στον 33χρονο και στον 19χρονο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.