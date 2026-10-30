Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική -Έκλεβαν χρυσαφικά και χρήματα με πρόσχημα διαρροή ρεύματος, τέσσερις συλλήψεις - iefimerida.gr

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές σε περιοχές της Αττικής προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ρεύματος, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Εγκληματική οργάνωση είχε μετατρέψει οικία στη Δυτική Αττική σε «ορμητήριο» και τηλεφωνικό κέντρο. Από τον Σεπτέμβριο, τα μέλη της είχαν ως αποκλειστικό σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Τα μέλη της σπείρας προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος, χρησιμοποιώντας τηλεφωνικές συνδέσεις σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Με πρόφαση δήθεν διαρροή ρεύματος, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένο σημείο.

Αφού τα θύματα άφηναν την κεντρική είσοδο ανοιχτή, μια ξεχωριστή επιχειρησιακή ομάδα προσέγγιζε τις οικίες πεζή. Οι δράστες εισέρχονταν και αφαιρούσαν τα τιμαλφή, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους για να μην αναγνωριστούν.

Από την έρευνα της αστυνομίας έχουν εξιχνιαστεί μία ληστεία και 15 περιπτώσεις κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το συνολικό οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της σπείρας ξεπερνά τις 227.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας συνέλαβαν το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου τέσσερα μέλη της συγκεκριμένης σπείρας, ηλικίας 20, 32, 38 και 39 ετών.

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Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, ληστεία και απάτες, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς εξαπατούσαν πολίτες για να κλέψουν χρυσαφικά και χρήματα -Είχαν τηλεφωνικό κέντρο σε σπίτι στη Δυτική Αττική

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης δεδομένων και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και απατών.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, έχοντας ως «ορμητήριο» οικία στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, την είχαν μετατρέψει σε τηλεφωνικό κέντρο, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών.

Ως προς την μεθοδολογία της δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων καταχωρισμένους σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost phones) και προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

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Στη συνέχεια, τους καθοδηγούσαν να τα τοποθετήσουν σε προκαθορισμένο σημείο εντός της οικίας και να μεταβούν σε διαφορετικό χώρο, αφήνοντας παράλληλα την κεντρική είσοδο ανοιχτή, ώστε οι δράστες να προσεγγίζουν στις οικίες και να αφαιρούν τα αντικείμενα.

Κατόπιν, έτεροι δράστες-συνεργοί (επιχειρησιακή ομάδα) προσέγγιζαν πεζή τις οικίες, εισέρχονταν σε αυτές και αφαιρούσαν τα κλοπιμαία.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, αποκρύπτοντας τα χαρακτηριστικά τους ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ως «επιχειρησιακό» όχημα, αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 39χρονου.

Έχουν εξιχνιαστεί μία ληστεία και 15 κλοπές -Ξεπερνά τις 227.000 ευρώ το οικονομικό όφελος

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί περίπτωση ληστείας και 15 περιπτώσεις κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε χρηματικό ποσό άνω των 227.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.