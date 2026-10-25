«Τα κεράσματα ποτέ δεν είναι αρκετά»: Τι έλεγε στα μέλη του κυκλώματος ο «εγκέφαλος» της κομπίνας της Pizza Fan - iefimerida.gr

«Τα κεράσματα ποτέ δεν είναι αρκετά». Με αυτή τη φράση φέρεται να παρότρυνε

ο «εγκέφαλος» τα μέλη του κυκλώματος φοροδιαφυγής της Pizza Fan.

Οι αποκαλυπτικές συνομιλίες που καταγράφηκαν από τον «κοριό» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων περιγράφουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον μηχανισμό καταχώρισης παραγγελιών ως «κερασμάτων», με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποσά από τις παραγγελίες που φέρονται να καταχωρίζονταν με αυτόν τον τρόπο έφταναν έως και τα 5.000 ευρώ ημερησίως. Ενδεικτικό της έκτασης που φέρεται να είχε λάβει η τακτική είναι ότι τα αδήλωτα έσοδα αυξήθηκαν, μέσα σε έναν μήνα, κατά 135%, από τις 62.000 ευρώ στις 146.000 ευρώ.

«Έχουν ανοίξει τα κεράσματα τους τελευταίους μήνες», φέρεται να λέει ένας από τους κατηγορουμένους σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 14 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας την ανησυχία του για την αύξηση των ποσών.

Το μοίρασμα των μετρητών και οι «άκρες» στην ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συνομιλίες που αφορούν τη διακίνηση των χρημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης συζητούσαν για επικείμενη συνάντηση σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αττικής, όπου φέρεται να γινόταν ο διαμοιρασμός των μετρητών από τα «κεράσματα».

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«Θα έρθω με το αυτοκίνητο, δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος με μηχανάκι, θα έχω πολλά χρήματα πάνω μου», φέρεται να αναφέρει ένας από τους δύο άνδρες, σύμφωνα με την καταγεγραμμένη συνομιλία.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ελληνικού FBI, ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος εμφανιζόταν να επικαλείται διασυνδέσεις σε ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε μία από τις συνομιλίες, φέρεται να κάνει λόγο για φίλους στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι τον είχαν ενημερώσει για καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας και για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν έλεγχοι.

«Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε»

Την ανησυχία για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος αποτυπώνει συνομιλία της 11ης Ιουνίου, στην οποία ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται να προειδοποιεί: «Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε».

Η συζήτηση φέρεται να έγινε όταν διαπιστώθηκε πρόβλημα με το λογισμικό, το οποίο εμφάνιζε την επιλογή «κέρασμα» σε παραγγελίες που αφορούσαν ειδική τιμολογιακή πολιτική μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

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Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος φέρονται να επικοινώνησαν με τον υπάλληλο τεχνικής υποστήριξης, επισημαίνοντας ότι το σύστημα έδινε τη δυνατότητα να μην εκδίδεται απόδειξη για τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Ο τεχνικός, σύμφωνα με το περιεχόμενο της συνομιλίας, απάντησε ότι θα εξετάσει το ζήτημα με τους προγραμματιστές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, το λογισμικό ήταν νόμιμο. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις που αποδίδονται στα μέλη της οργάνωσης φέρονται να επέτρεπαν την ολοκλήρωση πληρωμών χωρίς την έκδοση φορολογικού παραστατικού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επίμαχο σύστημα είχε εγκατασταθεί στα καταστήματα franchise και όχι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, κάτι που, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να δυσχέραινε τη σύνδεση των βασικών κατηγορουμένων με τη λειτουργία του μηχανισμού.

Πάνω από 10 χρόνια η απάτη, οι απειλές του «αρχηγού»

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι πόσο καιρό λειτουργούσε ο συγκεκριμένος μηχανισμός.

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Η έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο η πρακτική να είχε ξεκινήσει πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια. Σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο φερόμενος ως αρχηγός αναφέρεται σε ιδιοκτήτη καταστήματος, λέγοντας ότι μόλις την προηγούμενη χρονιά είχε διαπιστωθεί πως δεν γνώριζε τη λειτουργία του συστήματος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην Pizza Fan επί 17 χρόνια: «πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από 17 χρόνια στην PIZZA FAN …πρόκειται μερικοί πρόκειται περί χαζών έτσι».

Από τις συνομιλίες προκύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ότι ο φερόμενος ως αρχηγός δεν περιοριζόταν σε οδηγίες για τη χρήση του συστήματος. Όταν διαπίστωνε ότι υπεύθυνοι καταστημάτων δεν αξιοποιούσαν την επιλογή «κέρασμα», φέρεται να τους απειλούσε ακόμη και με αφαίρεση της επωνυμίας: «Θα μπορούσα να τον τιμωρήσω αυτόνα και να του κόψω και αυτό που έχει, έτσι. Γιατί σε τελική ανάλυση εγώ αντιλαμβάνομαι, εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ως εξής. Ότι δεν πάω στο μαγαζί μου και δε θέλω να με κλέβουνε οι υπάλληλοι. Όχι ρε μ@@@α. Θα πας στο μαγαζί σου και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις», φέρεται να λέει σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες.



«Κεράστε μια πίτσα»



Χαρακτηριστική είναι και η συνομιλία ανάμεσα σε υπεύθυνο καταστήματος και επιθεωρητή της εταιρείας, η οποία αφορά παράπονο πελάτη που δεν είχε λάβει απόδειξη για παραγγελία πληρωμένη με μετρητά.

Σύμφωνα με τον διάλογο, η παραγγελία είχε καταχωριστεί ως «κέρασμα», με αποτέλεσμα να μην εκδοθεί το σχετικό φορολογικό παραστατικό. Ο πελάτης, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε λάβει απόδειξη, φέρεται να έστειλε μήνυμα διαμαρτυρίας, αμφισβητώντας τα φορολογικά στοιχεία της επιχείρησης και απειλώντας με νομικές ενέργειες, ενώ ζητούσε και επιστροφή των χρημάτων του.

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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Εεεεε δεν του πήγε απόδειξη, την είχε κόψει κέρασμα και πήρα και το Δ. πάνω το διασταυρώσαμε κι αυτά, και ο άλλος τώρα έχει στείλει ένα κατεβατό ότι αυτό, εκείνο, τ' άλλο έφαγα μετά από δύο ώρες, δεν μου φέρατε απόδειξη, αρχίζω να αμφιβάλλω για τα φορολογικά σας στοιχεία και θα κινηθώ νομικά και μπου μπου μπου μπου μπου. Και ζητάει τα χρήματά του πίσω.



ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Ωραία. Πάμε. Θα του δώσεις εεεε, θα του δώσεις μία πίστωση για αρχή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δυο πιτσούλες ; Δύο πίτσες ;



ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Μία. Θα του πεις, θα του πεις η απόδειξη έχει κοπεί κανονικά απλά προφανώς έπεσε από το διανομέα. Εκδώστε τη, πηγαίντε τη.