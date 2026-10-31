Με εγκεφαλικό οίδημα η 20χρονη που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα -Λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για να υποχωρήσει - iefimerida.gr

Εγκεφαλικό οίδημα, το οποίο πρέπει να υποχωρήσει τάχιστα, με τη βοήθεια της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής, έχει ήδη αναπτύξει η 20χρονη κοπέλα από την Κοζάνη, η οποία νοσηλεύεται με μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα.

Η 20χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε ιδιαιτέρως κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, η 20χρονη βαριά ασθενής λαμβάνει πολύ ισχυρή αντιβίωση, σύμφωνα με το ενδεδειγμένο ιατρικό πρωτόκολλο, είναι εμπύρετη κατά διαστήματα, ενώ δεν δέχεται μεγάλη ινότροπη υποστήριξη, γεγονός το οποίο είναι θετικό και δείχνει ότι η καρδιά της 20χρονης λειτουργεί σχετικά καλά και ικανοποιητικά.

Πρώτος στόχος η υποχώρηση του εγκεφαλικού οιδήματος

Πρώτος στόχος των θεραπόντων γιατρών της ΜΕΘ του «Παπαγεωργίου», πάντως, είναι η τάχιστη υποχώρηση του εγκεφαλικού οιδήματος και, στη συνέχεια, ο έλεγχος της λοίμωξης από την οποία ταλαιπωρείται σφόδρα η 20χρονη βαριά ασθενής, η οποία αναμένεται να υποβληθεί από την ερχόμενη Δευτέρα σε νέα αξονική τομογραφία.