Τα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας παρουσία του πρωθυπουργού -Δείτε live - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα εγκαίνια της της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας, όπου θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Στις 17: 30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.
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