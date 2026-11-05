 Τα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας παρουσία του πρωθυπουργού -Δείτε live - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Τα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας παρουσία του πρωθυπουργού -Δείτε live

Κυριάκος Μητσοτάκης
Φωτογραφία: YouTube
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα εγκαίνια της της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας, όπου θα παραστεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Στις 17: 30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραστεί στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.

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