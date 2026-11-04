Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Εγκαίνια στη νέα φοιτητική εστία -Νέο σπίτι για 96 φοιτητές και φοιτήτριες - iefimerida.gr

Ένα νέο σπίτι για 96 φοιτητές και φοιτήτριες αποκτά η Τρίπολη, με τη λειτουργία της νέας φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα εγκαίνια της οποίας πραγματοποιήθηκαν χθες.

«Αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούμε: περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, καλύτερες υποδομές και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για να στηρίξουμε τους φοιτητές. Στόχος μας είναι κάθε νέος άνθρωπος να μπορεί να επιλέγει τις σπουδές του με βάση τις ικανότητες και τις φιλοδοξίες του, χωρίς η αναζήτηση στέγης να γίνεται εμπόδιο», ανέφερε στο μήνυμά της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως σημαντικού εκπαιδευτικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού πυλώνα της Περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των υποδομών του συνδέεται άμεσα και με την προοπτική των τοπικών κοινωνιών.

«Η παρουσία των φοιτητών δίνει ζωή στις πόλεις, δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας, στηρίζει την τοπική οικονομία και ενισχύει την εξωστρέφεια της ευρύτερης περιοχής. Μέσα από αυτή την οπτική, η ανάπτυξη των πανεπιστημιακών υποδομών δεν αφορά μόνο την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά αποτελεί επένδυση και στο μέλλον της ίδιας της Περιφέρειας», σημείωσε η υπουργός Παιδείας.

«Δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι να μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους»

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Κωνσταντίνος Βλάσης, ανέφερε κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων: «Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα νέο κτίριο. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι άνθρωποι να μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, να σπουδάσουν με αξιοπρέπεια και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ασφάλεια. Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δεν πρέπει να εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα μιας οικογένειας να εξασφαλίσει στέγη για το παιδί της σε μια άλλη πόλη».

Ο κ. Βλάσης σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει έναν «ξεχωριστό ρόλο στην αναπτυξιακή και κοινωνική προοπτική της Πελοποννήσου», καθώς αποτελεί «ζωντανό οργανισμό που συνδέεται με τις πόλεις του, ενισχύει την τοπική οικονομία, δημιουργεί πολιτισμό και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με περισσότερες δυνατότητες». Και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποτελούν «πολύτιμο κομμάτι αυτής της δυναμικής».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σοφία Ζυγά, διατύπωσε την παράκληση να συνδράμει το υπουργείο στην ευρύτερη αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών και φοιτητριών, με στόχο αφενός την αναβάθμιση των υφιστάμενων παλαιότερων εστιών του πανεπιστημίου στην Καλαμάτα και την Πάτρα και αφετέρου τη δημιουργία εστιών στις πόλεις στις οποίες οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας στερούνται της σημαντικής αυτής κοινωνικής παροχής.

«Προσβλέπουμε στην ένταξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο έχετε ανακοινώσει για τις Φοιτητικές Εστίες ανά την Ελλάδα και σας ευχαριστούμε για το ειλικρινές ενδιαφέρον και την έως τώρα θερμή ανταπόκρισή σας σε σειρά κρίσιμων αιτημάτων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Ευάγγελος Γιαννακούρας, και ο δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης. Παρέστησαν επίσης ο Γεώργιος Κρυοβρυσάκης, ως εκπρόσωπος του γενικού περιφερειακού διευθυντή ασφαλείας, και η διοικήτρια του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, Ευδοξία Παπαγεωργίου, καθώς και εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τον καθιερωμένο αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Επιφάνιος.

Η νέα φοιτητική εστία στην Τρίπολη

Πρόκειται για μια νέα, σύγχρονη υποδομή φοιτητικής στέγασης, η οποία έχει ήδη υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές της και δημιουργήθηκε με δημόσια χρηματοδότηση ύψους 2,48 εκατ. ευρώ, μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και του Τομεακού Προγράμματος του υπουργείου Παιδείας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη λειτουργία της νέας εστίας στην Τρίπολη, οι διαθέσιμες θέσεις φοιτητικής στέγασης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αυξάνονται από 330 σε 426, καταγράφοντας αύξηση περίπου 29%. Ειδικότερα, 232 θέσεις διατίθενται στην Καλαμάτα, 98 στην Πάτρα και 96 στη νέα εστία της Τρίπολης, όπου το 84% των θέσεων προορίζεται για προπτυχιακούς φοιτητές. Η νέα υποδομή ενισχύει τις δυνατότητες στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος, περιορίζοντας παράλληλα το οικονομικό βάρος των οικογενειών τους.

Η νέα εστία στεγάζεται στο πρώην ξενοδοχείο «Tripolis City Hotel», συνολικής επιφάνειας περίπου 3.665 τετραγωνικών μέτρων, δίπλα στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Το κτίριο αποκτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διαμορφώθηκε κατάλληλα ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της φοιτητικής κοινότητας.

Διαθέτει σύγχρονους χώρους διαμονής, μελέτης και ψυχαγωγίας, πέντε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για άτομα με αναπηρία, καθώς και τέσσερις ξενώνες, συνδυάζοντας τις ανάγκες της καθημερινής φοιτητικής ζωής με την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΕ - ΜΠΕ