Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών -Τη νύχτα σε έλεγχο της ΕΛΑΣ - iefimerida.gr

Συνελήφθη με μικρή ποσότητα ναρκωτικών εγγονή γνωστού πολιτικού, τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής.

Η σύλληψη έγινε στις 01:45 τα ξημερώματα στη Βασιλίσσης Σοφίας, σε έλεγχο των αστυνομικών αρχών, και η 26χρονη ήταν μαζί με έναν φίλο της.

Στον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 29χρονου φίλου της ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, ένα αβολίδωτο φυσίγγιο και 0,9 γραμμάρια κάνναβης, ενώ στην νεαρή γυναίκα βρέθηκαν επίσης 3,11 γραμμάρια κάνναβης.



Πρόκειται για την εγγονή γνωστού, ιδιαίτερα προβεβλημένου πολιτικού, επί χρόνια υπουργού που δεν βρίσκεται πλέον εν ζωή.