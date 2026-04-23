Έφυγε από τη ζωή η σύζυγος του Νίκου Αλιβιζάτου, Γιάννα - iefimerida.gr

Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια της συζύγου του Νίκου Αλιβιζάτου, Γιάννας, μιας σπουδαίας γυναίκας, που με την προσωπικότητά της κέρδισε πολλούς φίλους και την εκτίμηση ακόμα περισσοτέρων.

Η απώλεια σκόρπισε τεράστια θλίψη στον σύζυγό της, τον συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο, στα δύο παιδιά της και στους στενούς φίλους της. Το ζευγάρι πέρασε πάνω από μισό αιώνα κοινής ζωής και η Γιάννα Αλιβιζάτου υπήρξε η βάση μιας πολύ δεμένης οικογένειας.

Η Γιάννα Αλιβιζάτου διαγνώστηκε με καρκίνο πριν από μερικούς μήνες και η επιδείνωση της υγείας της ήταν πάρα πολύ ταχεία. Ετσι το τέλος ήρθε έπειτα από μια γενναία μεν, αλλά άνιση μάχη με την ασθένεια.

Η Γιάννα Διάκου-Αλιβιζάτου ήταν δικηγόρος και με τον Νίκο Αλιβιζάτο απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαριλένα, που είναι μουσειολόγος, και τον Κώστα, που είναι αρχιτέκτονας.



Φωτογραφία FB -«Συμφοιτήτριες και φίλες μια ζωή. Εκείνη, η Γιάννα Αλιβιζάτου ήταν καλύτερος χαρακτήρας από εμένα και πιο δοτική. Έφυγε πρώτη αφήνοντας πίσω ένα μεγάλο κενό στον Νίκο, στα παιδιά και στα εγγόνια της και σε εμάς τους φίλους της», έγραψε η ιστορικός και συγγραφέας Λύδια Τρίχα

Δεκάδες ήταν οι προσωπικότητες του δημοσίου βίου που εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια, όπως η Αννα Παπαδημητρίου- Τσάτσου, σύζυγος του εκλιπόντος σπουδαίου νομικού Γιώργου Παπαδημητρίου:

«Την γνώρισα τον καιρό της δικτατορίας σε μια επίσκεψη με τον πατέρα μου στο Παρίσι. Με " ανέλαβε" μιας και ο πατέρας μου ήταν απασχολημένος. Ανακάλυψα μαζί της τα πρώτα μου αριστερά βιβλία που έψαχνα, αφίσες και όλα όσα άρχισαν να συγκροτούν το όνειρο της εποχής.

Επειτα την συνάντησα στην παρέα της Χίλλ. Είχε πάντοτε ένα ενδιαφέρον και έναν ιδιαίτερα καλό λόγο για μένα και τον Αλέξανδρο όταν χάσαμε τον Γιώργο. Ανθρωπος με περίσσευμα ψυχής που τόσο σπανίζουν σήμερα.

Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στον Νίκο και σε όλους τους οικείους της».