Στο Μετόχι του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα το Άγιο Φως -Μεταφέρεται σε όλη την Ελλάδα - iefimerida.gr

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου έφτασε στην Αθήνα, με το κυβερνητικό αεροσκάφος, το Άγιο Φως, λίγες ώρες μετά την Τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα.

Το κυβερνητικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:25 και μετά από μια σύντομη τελετή, μεταφέρθηκε στο Μετόχι του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα, όπου έφτασε στις 20:30.

Όσο για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην υπόλοιπη Ελλάδα, πτήσεις σε 11 διαφορετικά αεροδρόμια θα το μεταφέρουν σε κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας.

Στην Κύπρο το Άγιο Φως

Με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN ταξίδεψε σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, το 'Αγιο Φως από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της AEGEAN και ολιγομελή αποστολή από την Εξαρχία του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας λίγο μετά τις απογευματινές ώρες από το Τελ Αβίβ.

«Με την υποστήριξη της AEGEAN, το 'Αγιο Φως διανεμήθηκε σε όλη την Κύπρο, φωτίζοντας τις καρδιές των πιστών και ενισχύοντας το πνεύμα της πίστης σε όλο το νησί» αναφέρεται σε ανακοίνωση της AEGEAN.

Η Τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στο Ναό της Αναστάσεως.

Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα (κάτω από μία τεταμένη περίοδο στην περιοχή), πάνω από 2.500 πιστοί μπόρεσαν να μπουν στον χώρο με ειδικό βραχιολάκι που τους έδωσαν οι Αρχές για να παρακολουθήσουν την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο στις 14:15 κρατώντας τις 33 λαμπάδες, μία για κάθε χρόνο που έζησε ο Ιησούς στη Γη, όπως προστάζει το τελετουργικό.

Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, με τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ, η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικό βραχιολάκι.