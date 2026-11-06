Έφτασε στα δικαστήρια Πατρών η Ειρήνη Μουρτζούκου -Ξεκινά η δίκη για τις δολοφονίες των τριών βρεφών [βίντεο] - iefimerida.gr

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 9:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών η Ειρήνη Μουρτζούκου, προκειμένου να καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τις δολοφονίες των τριών βρεφών.

Η 25χρονη δικάζεται για τον τον θάνατο τριών βρεφών μέσα σε διάστημα τριών ετών: ενός βρέφους έξι μηνών, παιδιού φιλικού της προσώπου, τον Φεβρουάριο του 2021, του πρώτου δικού της παιδιού ηλικίας μόλις 19 ημερών τον Ιούνιο του 2022, καθώς και της δεύτερης κόρης της, ηλικίας δύο μηνών, τον Οκτώβριο του 2023.

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Για τη μεταγωγή και την παραμονή της κατηγορούμενης στο κτίριο έχει αναπτυχθεί ισχυρή αστυνομική δύναμη τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας όσο και στους γύρω δρόμους.

Καταπέλτης η εισαγγελέας για τη Μουρτζούκου: Οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο

Υπενθυμίζεται ότι στην πρότασή της, που υιοθετήθηκε στο σύνολό της από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αχαΐας, η εισαγγελέας χαρακτηρίζει την Ειρήνη Μουρτζούκου ως ένα «οργανωμένο, ιδιαίτερα υπολογιστικό, βίαιο, ανελέητο, αδίστακτο και άκρως επικίνδυνο άτομο». Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η 25χρονη «απολάμβανε τα θύματά της, έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή», ενώ απορρίπτεται πλήρως ο ισχυρισμός της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού.

Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αχαΐας αφορά σειρά σοβαρών υποθέσεων που εκτείνονται από το 2020 και μετά:

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Χριστούγεννα 2020: Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της.

Απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου της. 4 Φεβρουαρίου 2021: Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας.

Θάνατος του έξι μηνών βρέφους φίλης της, της Κατερίνας. 19 Ιουνίου 2022: Θάνατος του πρώτου παιδιού της, σε ηλικία 19 ημερών.

Θάνατος του πρώτου παιδιού της, σε ηλικία 19 ημερών. 17 Οκτωβρίου 2023: Θάνατος της δύο μηνών κόρης της, Μαρίας-Φρειδερίκης.

Παράλληλα, στην εισαγγελική πρόταση επισημαίνεται ότι από τη συμπεριφορά της δεν προκύπτει πως αναπτύσσει ουσιαστικούς συναισθηματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της.



Πώς ξεκίνησε η εγκληματική πορεία της Ειρήνης Μουρτζούκου

Στην εισαγγελική πρόταση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στον θάνατο της μικρότερης αδελφής της κατηγορούμενης, Ζωής, το 2014, τον οποίο η εισαγγελέας θεωρεί ως την αφετηρία της μετέπειτα εγκληματικής της δράσης.

Αν και η συγκεκριμένη πράξη έχει παραγραφεί και δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης, η εισαγγελική πρόταση τη χαρακτηρίζει «προάγγελο» των εγκλημάτων που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι η κατηγορούμενη αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής της με «ανάλγητο τρόπο» ήδη από την εφηβική της ηλικία.

Κατά τις δικαστικές Αρχές, τα θύματα δεν επιλέγονταν τυχαία. Αντίθετα, η 25χρονη φέρεται να στόχευε συστηματικά ανυπεράσπιστα βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς, σύμφωνα με το βούλευμα, επιδίωκε την απόλυτη κυριαρχία και τον έλεγχο, αντλώντας μια «διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του εγώ της».

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Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, με συνεχείς μετακινήσεις και έντονη αστάθεια. Ωστόσο, το στοιχείο αυτό δεν προβάλλεται ως ελαφρυντικό, αλλά ως το πλαίσιο μέσα στο οποίο, σύμφωνα με την εισαγγελική κρίση, ανέπτυξε από νεαρή ηλικία χειριστικές συμπεριφορές και μηχανισμούς εξαπάτησης που αργότερα αξιοποίησε στην εγκληματική της δράση.