Μέλη του Ρουβίκωνα έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα» - iefimerida.gr

Έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας «Βιολάντα» μετά την φονική έκρηξη της Δευτέρας στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας.
Μέλη της ομάδας έγραψαν συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, λίγα 24ωρα μετά την φονική έκρηξη που συγκλόνισε τα Τρίκαλα.
Νωρίτερα ελεύθεροι αφέθηκαν ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.
