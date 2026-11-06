ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων -Κατέσχεσαν φακέλους - iefimerida.gr

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων πραγματοποίησε χθες (5/11) κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η οποία κατέσχεσε κατασχέθηκε υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει το trikalaenimerosi.gr η έρευνα αφορά επιδοτήσεις και ενισχύσεις της περιόδου 2020 - 2021.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, τα Τρίκαλα έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο έρευνας για αγροτικές επιδοτήσεις. Σε ανακοίνωσή της το 2023, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε γνωστοποιήσει υπόθεση 9 κτηνοτρόφων στην περιοχή, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι δήλωναν περισσότερα βοοειδή από όσα είχαν ή ακόμη και ζώα που δεν διέθεταν, προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η εκτιμώμενη ζημία σε εκείνη την υπόθεση ανερχόταν σε 270.000 ευρώ και τα στοιχεία της έρευνας είχαν προκύψει από επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταδικάστηκε ένας κατηγορούμενος

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ένας κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης με αναστολή. Επτά άτομα απαλλάχθηκαν αφού επέστρεψαν τα ποσά που είχαν λάβει αχρεωστήτως, ενώ ένας ακόμη κρίθηκε αθώος.

Δεν είναι γνωστό αν ο νέος έλεγχος στην Κτηνιατρική Υπηρεσία συνδέεται με εκείνη την υπόθεση ή αν αποτελεί διαφορετική έρευνα.