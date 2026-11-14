ΕΦΕΤ για τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ: Η σημασία της διατήρησης των τροφίμων στη σωστή θερμοκρασία

Τη σημασία της διατήρησης των τροφίμων στη σωστή θερμοκρασία αναδεικνύουν οι πρόσφατες αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τα συστήματα ψύξης παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων, καθώς και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία κ.τ.λ.) σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, η διασφάλιση μη διακοπής της ψυκτικής αλυσίδας – από την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ως και την διάθεσή τους στον τελικό καταναλωτή - αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των τροφίμων.



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Στο πλαίσιο του συστήματος ασφάλειας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιχειρήσεις τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ευαλλοίωτων τροφίμων (κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ), είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια των τροφίμων που διαθέτουν στην αγορά.



Εφόσον υπάρχει πιθανότητα η διακοπή της ψύξης να έχει επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων, οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να αποσύρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από την αγορά.



Οι αρμόδιες αρχές, όπως ο ΕΦΕΤ, μπορούν να επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων και να συντονίζουν τη διαχείριση σχετικών περιστατικών.

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Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης στα ψυγεία

Στο πλαίσιο αυτό σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τα συστήματα ψύξης και κατ' επέκταση, την ασφάλεια των τροφίμων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά και τον ΕΦΕΤ.



Ο ΕΦΕΤ στην ίδια ανακοίνωση, επικαλείται τις συστάσεις για τις επιχειρήσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, με αφορμή περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων και στην Ελλάδα, οι οποίες συνοπτικά περιλαμβάνουν: