 ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται γυάλινα καλαμάκια -Τι διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται γυάλινα καλαμάκια -Τι διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
συσκευασμένα πλαστικά καλαμάκια
Φωτογραφία ΑΡ

Στην ανάκληση γυάλινων καλαμακίων τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά, προχώρησε ο ΕΦΕΤ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής , κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς καταναλωτή, προέβη σε δειγματοληψία προϊόντος γυάλινα καλαμάκια με παρτίδα 418GV-MLC-ONE.

Το προϊόν εμπορικής ονομασίας «Hello kitty and friends straws & Brush set 4Pcs» εισάγεται από την Πολωνία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση «LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Κ.Ε.» με διακριτικό τίτλο ‘Sinsay’.

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To προϊόν εξετάστηκε από το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ, διότι κατά την επαφή με τρόφιμα υπό συνθήκες αντιπροσωπευτικές της προβλεπόμενης χρήσης του, παρατηρήθηκε εκτεταμένη αλλοίωση των διακοσμητικών σχεδίων που φέρει στην εξωτερική του επιφάνεια, εξαιτίας της διαλυτοποίησης των συστατικών τους και της μεταφοράς τους στο τρόφιμο.

Προκύπτει ότι το εν λόγω δείγμα υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής του, δύναται να προσβληθεί από το τρόφιμο με το οποίο έρχεται σε επαφή και να μεταφέρει σε αυτό συστατικά σε ποσότητες που είναι δυνατόν να επιφέρουν απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση του τροφίμου, αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ή/και να τεθεί σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία (Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004, άρθρο 3 παρ. 1, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε απομάκρυνση του προϊόντος από τα καταστήματά της.

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Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφία κάτωθι) να μην το χρησιμοποιήσουν.

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