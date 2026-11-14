Εφεδρίνη, ποσά και ονόματα στις σημειώσεις του Οδυσσέα Δήμα - 17 δελτία αθλητών του Πύρρου βρέθηκαν στο σπίτι του

Τρεις σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις, όπου εμφανίζονται σκευάσματα με εφεδρίνη, διατροφικά συμπληρώματα, χρηματικά ποσά και ονόματα αθλητών, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή της άρσης βαρών Οδυσσέα Δήμα.

Οι σημειώσεις κατασχέθηκαν από το σπίτι του 58χρονου κατά τις επιχειρήσεις που οδήγησαν στη σύλληψή του.

Στη μία σελίδα καταγράφονται πωλήσεις συμπληρωμάτων σε δύο αθλητές, έναν άνδρα και μια γυναίκα, έναντι 700 και 600 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και μια ακόμη συναλλαγή των 80 ευρώ.

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Οι άλλες δύο σελίδες περιέχουν ποσότητες και ονόματα σκευασμάτων. Ανάμεσά τους είναι και η εφεδρίνη, την οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε χορηγήσει στον ανήλικο γιο του.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων θεωρεί ότι τα ευρήματα μπορεί να αποδεικνύουν χορήγηση ντόπινγκ σε αθλητές επί πληρωμή και μάλιστα με συστηματικό τρόπο. Εκτός από τις σημειώσεις, στο σπίτι του αδελφού τού Πύρρου Δήμα εντοπίστηκαν πολλά παράνομα αναβολικά σκευάσματα και 17 δελτία αθλητών του Συλλόγου «Πύρρος» Γλυφάδας.

Στην έρευνα συμμετείχαν το «Ελληνικό FBI», ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Οι έλεγχοι απέδωσαν 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 15.000 ευρώ σε μετρητά και τα 17 δελτία. Έρευνα ακολούθησε και στον σύλλογο της Γλυφάδας, όπου φέρονται να αγωνίζονται οι αθλητές.

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Για τα δελτία, το περιβάλλον του κατηγορούμενου ισχυρίζεται ότι ήταν ληγμένα. Αστυνομικές αναφορές όμως επισημαίνουν ότι δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Πρόκειται, μάλιστα, για αθλητές που προπονεί ο Πύρρος Δήμας. Οι Αρχές διερευνούν αν ο 58χρονος, του οποίου η προπονητική ιδιότητα ήταν σε αναστολή εδώ και 17 μήνες, συνέχιζε να δουλεύει με αθλητές και να τους χορηγεί μη εγκεκριμένες ουσίες.

Εις βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της παράνομης προμήθειας, αποθήκευσης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών και για το πλημμέλημα της παράβασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Από το θετικό τεστ του γιου στην καταγγελία -Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο 15χρονος γιος του προπονητή βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ σε αγώνες, με οξανδρολόνη στα ούρα του.

Η οξανδρολόνη είναι ανδρογόνο και αναβολικό στεροειδές, που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για αύξηση βάρους, αντιστάθμιση του πρωτεϊνικού καταβολισμού και αντιμετώπιση του πόνου στα οστά.

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Στον νεαρό αθλητή επιβλήθηκε αποκλεισμός 10 μηνών και στον πατέρα του αποκλεισμός 12 ετών, από τις 27 Μαΐου 2025 έως τις 26 Μαΐου 2037. Ο 15χρονος έχει επιστρέψει στους αγώνες και σημειώνει διαδοχικά πανελλήνια ρεκόρ.

Τον Δεκέμβριο του 2024, το ελεγκτικό όργανο της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών κατήγγειλε τον προπονητή στον εισαγγελέα και ξεκίνησε η προκαταρκτική έρευνα.

Τι λέει το περιβάλλον του Οδυσσέα Δήμα

Οι οικείοι του 58χρονου υποστηρίζουν ότι τα φάρμακα προορίζονταν για προσωπική χρήση, για πόνους λόγω οστεοπόρωσης, ενώ τα 15.000 ευρώ ήταν για την ανέγερση προκάτ σπιτιού 50-60 τ.μ. στο Λαγονήσι. «Δεν προπονούσε αθλητές εδώ και ενάμιση χρόνο, τα δελτία που βρέθηκαν δεν είχαν ισχύ, υπάρχουν ενεργά δελτία στο σύλλογο της Γλυφάδας», δήλωσε συγγενικό του πρόσωπο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ανέφερε ότι ο Οδυσσέας Δήμας «έκανε ένα λάθος», το οποίο εξηγείται από τα προβλήματα υγείας του. Ζήτησε να μη συνδεθεί το όνομα του Πύρρου Δήμα με την υπόθεση, καθώς, όπως είπε, «το λάθος του αδερφού του δεν είναι οικογενειακό». Υποστήριξε ακόμη ότι οι ουσίες «δεν είναι αναβολικά» και ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

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Το παρελθόν: «Κάνεις κακό στο άθλημα»

Η υπόθεση φέρνει στο φως και παλαιότερα επεισόδια. Τον Οκτώβριο του 2022, στο ΟΑΚΑ, δύο αθλητές, ένας εκ των οποίων τιμωρημένος για ντόπινγκ, επιτέθηκαν στον Ολυμπιονίκη Γιώργο Μαρκούλα και τον χτύπησαν. Σύμφωνα με δικά του λεγόμενα, ο Μαρκούλας φώναζε τότε προς τον Οδυσσέα Δήμα: «Εσύ φταις για όλα. Πρέπει να φύγεις, κάνεις κακό στο άθλημα». Ο ίδιος κατήγγειλε το περιστατικό και δημοσίευσε συνομιλίες από τα social media, λέγοντας ότι είχε δεχτεί απειλές από αθλητές του Οδυσσέα Δήμα.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Αύγουστο του 2022, ο πρόεδρος της Αλβανικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών είχε κατηγορήσει τον αδελφό του Πύρρου Δήμα για το θετικό δείγμα μιας αθλήτριας.

Η ανακοίνωση του ΕΟΚΑΝ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την υπόθεση Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, σημειώνει πως στις έρευνες υπήρξε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τον αθλητικό εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

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«Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, προχώρησε τον Ιούνιο του 2024 στη διερεύνηση υπόθεσης παράβασης των κανόνων αντιντόπινγκ, που αφορούσε προπονητή ανήλικου αθλητή της άρσης βαρών, η οποία προέκυψε κατόπιν ελέγχου ντόπινγκ στον ανήλικο αθλητή τον Απρίλιο 2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4791/2021 και του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, ο ΕΟΚΑΝ είναι υποχρεωμένος να διερευνά το προσωπικό υποστήριξης του εκάστοτε ανήλικου αθλητή.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 2.8 του ν. 4791/2021, που αφορά στη χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου σε αθλητή.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων πειθαρχικών και δευτεροβάθμιων διαδικασιών, επικυρώθηκε τον Μάιο 2026 η ποινή αποκλεισμού δώδεκα (12) ετών σε βάρος του προπονητή, η οποία είχε επιβληθεί από το 2025.

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Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των καταγγελιών και των στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο ΕΟΚΑΝ προχώρησε άμεσα στη διαβίβασή τους στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διαρκή και στενή συνεργασία του ΕΟΚΑΝ με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το ντόπινγκ και την προστασία των αθλητών, ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Αποτέλεσμα της πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τον αθλητικό εισαγγελέα, ήταν η σύλληψη του εν λόγω προπονητή άρσης βαρών για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΚΑΝ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4791/2021, ενημέρωσε επισήμως τον Ιούνιο του 2025 το Υπουργείο Αθλητισμού για την καταγραφή οκτώ (08) παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ στο άθλημα της άρσης βαρών εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών (15/12/2023-06/12/2024).

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Κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επέβαλε παρακράτηση ποσοστού 20% από την τακτική επιχορήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, που αντιστοιχεί στο ποσό των 48.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ΕΟΚΑΝ με την υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανήλικων αθλητών, στη διερεύνηση παραβάσεων που αφορούν το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών και στη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές.

Η προστασία της υγείας των αθλητών, η διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού και η τήρηση των κανόνων αντιντόπινγκ αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες».