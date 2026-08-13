ΕΔΕ στο νοσοκομείο Σύρου, μετά από δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου - Δεν διώκεται κανείς υγειονομικός - iefimerida.gr

Παντελή άγνοια δηλώνει στο iefimerida ο διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, σχετικά με το γεγονός, το οποίο έκανε γνωστό σήμερα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, σύμφωνα με τον οποίον έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη κατά της προέδρου του σωματείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο Σύρου για φερόμενες δηλώσεις της τελευταίας στα τοπικά ΜΜΕ.

Πράγματι, δεν διώκεται η πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο Σύρου, και από κανέναν. Η πρόεδρος του σωματείου τω εργαζομένων στο νοσοκομείο Σύρου έχει κληθεί ως μάρτυρας σε in rem ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), την οποία έχει διατάξει ο διοικητής του νοσοκομείου, μετά από δηλώσεις της προέδρου του σωματείου των εργαζομένων στα τοπικά ΜΜΕ της Σύρου, από τις οποίες θεώρησαν ότι θίγονται βάναυσα δύο βιοπαθολόγοι, οι οποίοι έχουν μόλις προσληφθεί με μπλοκάκι στο νοσοκομείο Σύρου.

Μετά από την διαμαρτυρία των δύο βιοπαθολόγων στον διοικητή του νοσοκομείου Σύρου, αλλά, πολύ περισσότερο, μετά από την δηλωθείσα πρόθεση και των δύο να παραιτηθούν πάραυτα από τις θέσεις τους, ο διοικητής του νοσοκομείου Σύρου διέταξε την διενέργεια in rem ΕΔΕ, προκειμένου αποκλειστικά και μόνον να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές της εν λόγω υπόθεσης.

Σε αυτή την in rem ΕΔΕ έχει κληθεί ως μάρτυρας και η πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο Σύρου, χωρίς, ασφαλώς, εκείνη να διώκεται από κάποιον.