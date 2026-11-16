ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι

Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) έχει διαταχθεί εξαρχής από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Ζεφύρι με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες.



Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, η οποία μίλησε στην ΕΡΤ, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνά η ΔΑΕΕ, ενώ η ΕΔΕ αφορά τις συνθήκες του θανάτου των δύο πυροσβεστών. Η ΔΑΕΕ έφτασε στον χώρο του συμβάντος από την πρώτη στιγμή, συνέλεξε στοιχεία και μαρτυρίες και πήρε οπτικό υλικό.



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Όπως τόνισε, το πρωί του Σαββάτου η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Φυλή, στο Ζεφύρι. Στο σημείο πρώτοι έφτασαν πυροσβέστες του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών, στον οποίο ανήκει ο τομέας. Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο ισόγειο του κτιρίου με πλήρη εξάρτυση και εξοπλισμό και διαπίστωσαν ότι η φωτιά βρισκόταν στο υπόγειο. Προσπάθησαν να την προσεγγίσουν από το κλιμακοστάσιο, το οποίο δεν είχε κουπαστή και ήταν γεμάτο απορρίμματα.

«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς»

Η κυρία Παπαβραμοπούλου επισήμανε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δυνάμεις θεωρούν ότι είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος εντός του κτιρίου, καθώς δεν είναι σπάνιο να διαμένουν άνθρωποι σε τέτοια κτίρια.



Σε κάθε τέτοια επιχείρηση πρωταρχικό μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και πρέπει πρώτα να αποκλείεται η παρουσία ανθρώπου στο εσωτερικό. Γι’ αυτό, όπως είπε, προσπάθησαν να κατέβουν και στο υπόγειο.



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«Οι πυροσβέστες μας ακολούθησαν το πρωτόκολλο ακριβώς», επισήμανε, εξηγώντας ότι φόρεσαν πλήρη εξάρτυση και φιάλες.



Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Το πρώτο όχημα που φτάνει στο συμβάν, στην προκειμένη περίπτωση από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό, αναλαμβάνει την αρχική επέμβαση και ξεκινά την ανάπτυξη των απαραίτητων μέσων για την κατάσβεση της φωτιάς. Μέσα σε μόλις τρία λεπτά ακολουθεί δεύτερο όχημα, ενώ στη συνέχεια καταφθάνουν και επιπλέον δυνάμεις. Τον συντονισμό της επιχείρησης αναλαμβάνει ο επικεφαλής του πρώτου οχήματος που φτάνει στο σημείο.