Έβρος: Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί -Σώος ο οδηγός του οχήματος - iefimerida.gr

Τρένο παρέσυρε αυτοκίνητο πριν από λίγο σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί Έβρου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το evros-news.gr, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι λίγο μετά τον βόρειο κόμβο, σε διάβαση χωρίς προστατευτικές μπάρες, κοντά στα σφαγεία.

Σώος από τη σύγκρουση ο οδηγός του οχήματος στον Έβρο

Ο μηχανοδηγός πρόλαβε να μειώσει ταχύτητα, αλλά το όχημα εκτοξεύθηκε αρκετά μέτρα από την πρόσκρουση. Ο οδηγός, κάτοικος της περιοχής, δεν τραυματίστηκε, ενώ επιτόπου βρίσκονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και προσωπικό του δήμου Σουφλίου.

Η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο, με τους επιβάτες να παραμένουν ασφαλείς. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, υπενθυμίζοντας τον κίνδυνο αφύλακτων διαβάσεων.