Έβρος: Συνελήφθησαν τρεις διακινητές -Προωθούσαν στην ενδοχώρα δώδεκα μετανάστες - iefimerida.gr

Δώδεκα μη νόμιμους μετανάστες επιχείρησαν να προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας χθες τρεις αλλοδαποί διακινητές, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σε Ροδόπη και Έβρο.

Οι διακινητές συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις των διακινητών

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, στην Εθνική οδό Ορμενίου-Αρδανίου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα, με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε, επτά μη νόμιμους μετανάστες.

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Επίσης, λίγες ώρες νωρίτερα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας αλλοδαπός διακινητής, διότι εντοπίστηκε στην Εγνατία οδό Κομοτηνής- Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Η τελευταία περίπτωση έχει να κάνει με διακινητή που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, διότι μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα, με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε, δύο μη νόμιμους μετανάστες. Αρχικά, ο οδηγός διακινητής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ ακολούθως συνελήφθη μετά την ακινητοποίηση του οχήματος.

Τα οχήματα και τα κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Ιάσμου και Τυχερού.

ΑΠΕ-ΜΠΕ