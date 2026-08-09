Έβρος: Λάθος συναγερμός για την πυρκαγιά στη Γιαννούλη Σουφλίου - iefimerida.gr

Λάθος αποδείχθηκε ο συναγερμός που σήμανε στην πυροσβεστική αναφορικά με φωτιά στη Γιαννούλη Σουφλίου στον Έβρο.

Σύφμωνα με το ΑΜΠΕ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος

ενημερώθηκε στις 15:20 οτι ξέσπασε φωτιά στη Γιαννούλη Σουφλίου, ωστόσο μετά από έλεγχο στην ευρύτερη περιοχή δεν εντοπίστηκε καπνός.

Στην περιοχή έσπευσαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν και τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).