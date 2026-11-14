Φέρες Έβρου: Νέες μαρτυρίες για τον θάνατο 43χρονου έξω από μπαρ -«Κάν’ τον να μην ξαναγυρίσει», η καταγγελία για εντολή του ιδιοκτήτη

Νέες μαρτυρίες για τον θάνατο του 43χρονου Γιάννη Ηλιάδη στις Φέρες Έβρου παρουσίασε η εκπομπή « Φως Στο Τούνελ», με καταγγελίες για πιέσεις σε εργαζομένους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η οικογένεια του θύματος ζητά την απόδοση ευθυνών, θέτοντας ερωτήματα για τον ρόλο του ιδιοκτήτη του καταστήματος και την παρουσία αστυνομικών. Η αδελφή του υποστηρίζει ότι οι σχέσεις τους είχαν διαταραχθεί λόγω παλαιότερης παρεξήγησης.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν την απρόκλητη επίθεση. Ο φερόμενος ως πορτιέρης τον χτύπησε με γροθιά, ενώ έξω από το κατάστημα τον σήκωσε και τον έριξε με δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας του θανάσιμο τραυματισμό.

Νέα μαρτυρία αποκαλύπτει ότι ο 18χρονος κατηγορούμενος φέρεται να εκτελούσε εντολή του ιδιοκτήτη. Παράλληλα, πρώην εργαζόμενος καταγγέλλει ότι δόθηκε οδηγία στο προσωπικό να αποκρύψει την ιδιότητα του δράστη ως πορτιέρη.

Το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε τον ισχυρισμό του 18χρονου περί τυχαίας πτώσης. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε δίκη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη με θανατηφόρο αποτέλεσμα και όχι για ανθρωποκτονία, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος απαλλάχθηκε.

Η υπόθεση του πατέρα τεσσάρων παιδιών, που τραυματίστηκε θανάσιμα έξω από νυχτερινό κατάστημα τον Δεκαπενταύγουστο του 2024, επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από την έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

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Οι μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν εγείρουν ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού, τον ρόλο του νεαρού που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό και τις καταγγελλόμενες προσπάθειες απόκρυψης της ιδιότητάς του ως πορτιέρη.

Φέρες Έβρου: Τι καταγγέλλει η οικογένεια του 43χρονου

Η αδελφή του Γιάννη Ηλιάδη, Μαρίνα, μίλησε στην εκπομπή για τον θάνατο του αδελφού της, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες.

«Πώς κοιμάται, πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος; Να βλέπει τέσσερα παιδιά χωρίς πατέρα! Αυτός άνετος, τα καφεδάκια του, κυκλοφορεί σαν να μην έγινε τίποτα!», ανέφερε.

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Η ίδια υποστήριξε ότι οι σχέσεις του αδελφού της με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος είχαν διαταραχθεί εξαιτίας μιας παρεξήγησης για ένα ποντιακό τραγούδι. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τις ευθύνες του επιχειρηματία και την παρουσία τριών αστυνομικών στο κατάστημα τη μοιραία νύχτα.

«Για ποιο λόγο έχουμε μπράβο στις Φέρες;», αναρωτήθηκε, καλώντας όσους γνωρίζουν περισσότερα για την υπόθεση να μιλήσουν.

Οι μαρτυρίες για την επίθεση και το μοιραίο χτύπημα

Αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν μαζί με τον 43χρονο, υποστήριξε ότι ο Ηλιάδης καθόταν μόνος του στο μπαρ, χωρίς να ενοχλεί κανέναν, όταν τον πλησίασε ο νεαρός που φέρεται να εκτελούσε χρέη πορτιέρη και του ζήτησε να αποχωρήσει.

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«Ξαφνικά βλέπω τον πορτιέρη, χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι, να χτυπάει τον Γιάννη με γροθιά στο πρόσωπο», ανέφερε, περιγράφοντας όσα ακολούθησαν έξω από το κατάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 43χρονος έπεσε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε δεύτερος άνδρας, μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος επίσης φέρεται να τον χτύπησε. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι προσπάθησε να τους χωρίσει, δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση και, όταν σηκώθηκε, αντίκρισε τον φίλο του αιμόφυρτο.

Δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη στιγμή του χτυπήματος που φέρεται να προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό.

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«Εκεί συναντήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον πορτιέρη. Δεν αντάλλαξαν κουβέντα. Εκείνος απλώς τον σήκωσε και τον έριξε με δύναμη κάτω, με το κεφάλι», ανέφερε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Ηλιάδης δεν επικοινωνούσε πλέον με το περιβάλλον και ανέπνεε με δυσκολία.

Στην εκπομπή μίλησε και ο αδελφός του θύματος, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί ένταση με τον νεαρό που φέρεται να εργαζόταν ως πορτιέρης, κατηγορώντας τον ότι αναζητούσε αφορμή για καυγά.

Η καταγγελία για εντολή του ιδιοκτήτη και οι πιέσεις σε εργαζομένους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μαρτυρία ανθρώπου που ισχυρίστηκε ότι συνομίλησε με τον τότε 18χρονο κατηγορούμενο μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο νεαρός τού είπε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιάννη Ηλιάδη και δεν είχε προηγούμενη διαφορά μαζί του.

«Μου είπε ότι το αφεντικό του δεν τον ήθελε στο μαγαζί και του είπε: “Κάν' τον να μην ξαναγυρίσει”», υποστήριξε ο μάρτυρας.

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Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει αν η συγκεκριμένη φράση αποτελούσε εντολή απλής απομάκρυνσης ή κάτι περισσότερο. Κατά τη μαρτυρία του, ο νεαρός φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι εργαζόταν ως πορτιέρης, υποστηρίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 43χρονο.

Παράλληλα, πρώην εργαζόμενος του νυχτερινού καταστήματος κατήγγειλε ότι υπήρξε προσπάθεια να αποκρυφθεί η παρουσία πορτιέρη.

Όπως ανέφερε, δεν βρισκόταν στο κατάστημα τη μοιραία νύχτα, καθώς είχε ρεπό. Την επόμενη ημέρα, ωστόσο, φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα από ανθρώπους του μαγαζιού, οι οποίοι του είπαν:

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«Δεν χρειάζεται τότε να πεις κάτι εσύ. Αν μας πάρουν για κατάθεση, θα πούμε ότι δεν είχαμε πορτιέρη!».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε δοθεί σχετική οδηγία και προς το υπόλοιπο προσωπικό.

Τι αναφέρει το παραπεμπτικό βούλευμα για τον θάνατο του 43χρονου

Η σύζυγος του Γιάννη Ηλιάδη, με τον οποίο μοιράστηκε 22 χρόνια ζωής, ζήτησε δικαίωση για τον θάνατό του και για τις τέσσερις κόρες τους.

«Δεν άξιζε στον άντρα μου να φύγει έτσι από τη ζωή. Θέλουμε δικαιοσύνη, όπως θα ήθελε ο κάθε άνθρωπος. Σήμερα μπορεί να είναι ο άντρας μου, αύριο κάποιος άλλος. Να βγεις για να πιεις ένα ποτό και να μη γυρίζεις σπίτι», ανέφερε.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, όπως παρουσιάζεται στο ρεπορτάζ της εκπομπής, το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε την εκδοχή της τυχαίας πτώσης που προέβαλε ο βασικός κατηγορούμενος.

Ο νεαρός, ηλικίας 18 ετών όταν σημειώθηκε το περιστατικό, υποστήριξε ότι ο Ηλιάδης ήταν μεθυσμένος, κινήθηκε επιθετικά εναντίον του και έπεσε στο οδόστρωμα κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

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Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βούλευμα, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος έπιασε τον 43χρονο από τον αυχένα και τον έριξε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, προκαλώντας του βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο Γιάννης Ηλιάδης υπέκυψε στα τραύματά του πέντε ημέρες αργότερα.

Ο βασικός κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη με θανατηφόρο αποτέλεσμα και όχι για ανθρωποκτονία.

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Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, έναν 47χρονο θαμώνα του καταστήματος, ο οποίος επίσης υποστήριξε ότι ενήργησε αμυντικά, το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε να μην τον παραπέμψει ως συναυτουργό.