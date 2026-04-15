Έβγαλαν λιπόθυμη τη Μυρτώ, την παράτησαν στον δρόμο, γύρισαν να μαζέψουν το δωμάτιο και να εξαφανίσουν το κινητό της -Ντοκουμέντα σοκ - iefimerida.gr

Κάμερα ασφαλείας στο κατάλυμα όπου πήγαν η 19χρονη Μυρτώ με τον φίλο της κατέγραψε όλες τις κινήσεις με τους τρεις συλληφθέντες μέχρι την εγκατάλειψή της σε λιπόθυμη κατάσταση.

Είναι η κάμερα που κατέγραψε τα τρία άτομα και ξεδιάλυνε το μυστήριο της κυνικής εγκατάλειψης της κοπέλας στη μέση του δρόμου, να ψυχορραγεί αβοήθητη. Τρία άτομα με κατηγορία σε βάρος τους, η οποία αναβαθμίστηκε σήμερα σε ανθρωποκτονία διά παραλείψεως.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο, το οποίο ο ιδιοκτήτης του καταλύματος έχει δώσει ήδη στην αστυνομία, φαίνονται όλες οι κινήσεις τους από τις 00:27 που έφτασε η νεαρή στο ξενοδοχείο μαζί με τον φίλο της, καθώς και η άφιξη των άλλων δύο ατόμων αργότερα τη νύχτα, όταν -κατά τη μαρτυρία του 23χρονου- κάλεσαν τον αρσιβαρίστα για να τους φέρει ναρκωτικά.

Ο 23χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι ο αρσιβαρίστας πήγε μετά τις 2 τη νύχτα, κάθισε, έκαναν χρήση ναρκωτικών και οι τρεις και εν συνεχεία έφυγε και γύρισε ξανά, φέρνοντας και άλλα ναρκωτικά. Τη δεύτερη φορά συνοδευόταν από έναν φίλο του, 22 ετών, αλβανικής καταγωγής.

Το χρονικό που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας

Ώρα 00:27: Η Μυρτώ φτάνει στο ξενοδοχείο μαζί με τον 23χρονο φίλο της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ώρα 02:21: Φτάνει ο πρώην αρσιβαρίστας, για τον οποίο ο 23χρονος αναφέρει ότι τον είχαν καλέσει για να τους προμηθεύσει ναρκωτικά.

Ώρα 03:11: Επιστρέφει ξανά ο αρσιβαρίστας

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ώρα 03:27: Προσέρχεται ο 22χρονος Αλβανός.

Ώρα 04:31: Αποχωρεί ο 22χρονος Αλβανός πρώτος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ώρα 04:31: Από πίσω του ακολουθεί ο αρσιβαρίστας που μεταφέρει σε λιπόθυμη κατάσταση τη 19χρονη έξω από το ξενοδοχείο, για να την αφήσουν στη συνέχεια στον δρόμο.

Ώρα 04:46: Ένα τέταρτο μετά την εγκατάλειψη η κάμερα πιάνει εκ νέου τον αρσιβαρίστα να αποχωρεί από το ξενοδοχείο. Είχε, κατά την κατάθεση του 23χρονου, επιστρέψει, ενώ ο ίδιος παρέμεινε και μάζευε το δωμάτιο, και του είπε ότι το ασθενοφόρο πήρε τη Μυρτώ και ότι ήταν καλά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ώρα 05:14: Αποχωρεί ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς με τον οποίο είχαν προσέλθει μαζί στην αρχή της βραδιάς.