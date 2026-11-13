Αναχώρησε από τη Λοριάν και έβαλε πλώρη για Ελλάδα η φρεγάτα «Νέαρχος» [βίντεο]

Αναχώρησε από τη Λοριάν και τα ναυπηγεία της Naval Group η φρεγάτα «Νέαρχος», με προορισμό τη χώρα μας.

Μάλιστα, το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακές εικόνες από την αναχώρηση της δεύτερης ελληνικής Belharra, η οποία πλέον βρίσκεται πλέον στη Βρέστη, όπου θα φορτώσει τον οπλισμό της, συνεχίζοντας την πορεία της προς Ελλάδα και την ένταξή της στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

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Μία σύγχρονη φρεγάτα πολλαπλών ρόλων στις υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού



Ο «Νέαρχος» είναι η δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, μετά τη φρεγάτα «Κίμων» (F-601). Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα επιφανείας πολλαπλών ρόλων, με προηγμένα συστήματα αισθητήρων, οπλισμού και αυτοπροστασίας, σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση απειλών από αέρος, επιφανείας και υποβρυχίων.

Ο «Νέαρχος» έχει μήκος 121,6 μέτρα, πλάτος 17,7 μέτρα και βύθισμα 6,2 μέτρα, με εκτόπισμα 4.603 τόνους.

Έχει τη δυνατότητα ενδιαίτησης 149 ατόμων, ενώ η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί αναπτύξει ανέρχεται σε 27,5 κόμβους.

Η φρεγάτα Belharra «Νέαρχος / Φωτογραφία: Διεύθυνση Ενημέρωσης, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Καραΐσκος

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Ο οπλισμός και η υποστήριξη εναέριων μέσων

Αναφορικά με τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, ο «Νέαρχος» διαθέτει 32 κατευθυνόμενα βλήματα ASTER 30, για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς και σύστημα εγγύς προστασίας RAM, για την αντιμετώπιση απειλών σε μικρές αποστάσεις.

Οι δυνατότητες του «Νέαρχου» σε επίπεδο πολέμου επιφανείας περιλαμβάνουν 8 κατευθυνόμενα αντιπλοϊκά βλήματα EXOCET, ένα πυροβόλο OTO Melara Super Rapido των 76 mm και δύο τηλεχειριζόμενα οπλικά συστήματα Lionfish των 20 mm, ενώ σε επίπεδο ανθυποβρυχιακού πολέμου διαθέτει δύο διπλούς τορπιλοσωλήνες και σύστημα εκτόξευσης ανθυποβρυχιακών αντιμέτρων.

Η φρεγάτα Belharra «Νέαρχος / Φωτογραφία: Διεύθυνση Ενημέρωσης, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Καραΐσκος

Για την αυτοπροστασία της μονάδας αξιοποιείται σύστημα εκτόξευσης ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

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Η φρεγάτα έχει δυνατότητα μεταφοράς και υποστήριξης ενός ελικοπτέρου τύπου S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk και δύο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV), τύπου Schiebel Camcopter S-100.

Τα εναέρια μέσα ενισχύουν τις δυνατότητες επιτήρησης, αναγνώρισης και ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων της φρεγάτας.