Δυτική Ελλάδα: Στην πρώτη πεντάδα των παραβάσεων για τη μη χρήση κράνους -Περίπου 4.000 το τελευταίο εξάμηνο - iefimerida.gr

Στην πρώτη πεντάδα, σε πανελλαδικό επίπεδο, βρίσκεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσον αφορά στον αριθμό των παραβάσεων που έχουν βεβαιωθεί το τελευταίο εξάμηνο για τη μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, καθώς και από χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (πατίνια).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν βεβαιωθεί από τον περασμένο Μάιο μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της εκστρατείας με τον τίτλο, «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», περίπου 4.000 παραβάσεις.

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Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, οι περισσότερες παραβάσεις στη Δυτική Ελλάδα βεβαιώθηκαν το χρονικό διάστημα από 20 έως 26 Ιουλίου, όπου έφθασαν τις 999 και το χρονικό διάστημα από 13 έως 19 Ιουλίου, όπου ανήλθαν σε 941.

Αντίθετα, οι λιγότερες παραβάσεις καταγράφηκαν την πρώτη εβδομάδα του περασμένου Μαΐου, όπου ανήλθαν σε 116 και τη δεύτερη εβδομάδα του ίδιου μήνα, όπου έφθασαν τις 135.

Στην πρώτη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών, όπου σε αυτές έχει προστεθεί και η περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται η Αττική και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Περιφέρεια της Κρήτης.

Αντίθετα, οι πέντε Περιφέρειες με τις λιγότερες παραβάσεις είναι η Δυτική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, η Ήπειρος, η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και η Στερεά Ελλάδα.

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Όπως εκτιμάται, ο μεγάλος αριθμός παραβάσεων στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νησιών και Κρήτης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μέσα στο τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνεται όλη η καλοκαιρινή περίοδος, όπου είναι κατά πολύ αυξημένος ο αριθμός των επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των παραβάσεων ανά Περιφέρεια το τελευταίο εξάμηνο για τη μη χρήση κράνους, έχουν ως εξής:

Στην Αττική 20.459

Στο Νότιο Αιγαίο 9.381

Στα Ιόνια Νησιά 5.762

Στην Κρήτη 4.236

Στη Δυτική Ελλάδα 3.976

Στη Θεσσαλονίκη 2.429

Στη Θεσσαλία 2.338

Στην Πελοπόννησο 1.524

Στην Κεντρική Μακεδονία 1.355

Στη Στερεά Ελλάδα 996

Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 990

Στην Ήπειρο 734

Στο Βόρειο Αιγαίο 705

Στη Δυτική Μακεδονία 206

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, στις 13 Περιφέρειες της χώρας, καθώς και στην περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, βεβαιώθηκαν 50.011 παραβάσεις σε οδηγούς και 5.080 σε επιβάτες.

Μεταξύ των παραβάσεων, 17.011 επιβλήθηκαν σε οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (πατίνια) και 901 σε οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Επίσης, βεβαιώθηκαν 13 παραβάσεις σε οδηγούς τρικύκλων.

Τα πρόστιμα για τη μη χρήση κράνους

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επισημαίνεται ότι, «με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών», οι οποίες έχουν ως εξής:

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