Δυτική Αχαΐα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός μετά από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο - iefimerida.gr

Τραγικό περιστατικό το απόγευμα της Δευτέρας σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας, όπου ένας 45χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του.

Ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με κυνηγετικό όπλο, το οποίο εντοπίστηκε δίπλα του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες έρευνες και στην εξέταση του χώρου, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, όπως αναφέρει το tempo24.gr.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.