 Δυστύχημα στη Ρουμανία: Την Πέμπτη αεροπορικώς η επιστροφή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Την Πέμπτη αεροπορικώς η επιστροφή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ

Το σημείο που έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
Το σημείο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την Πέμπτη θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στη Ρουμανία κατά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στους επτά συνεπιβάτες τους στο μοιραίο βαν.

Το πρωί θα αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή τους.

Στη συνέχεια, οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ οπαδοί ΠΑΟΚ αεροσκάφος επαναπατρισμός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ