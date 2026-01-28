Δυστύχημα στη Ρουμανία: Την Πέμπτη αεροπορικώς η επιστροφή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Την Πέμπτη θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι τρεις οπαδοί του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν στη Ρουμανία κατά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στους επτά συνεπιβάτες τους στο μοιραίο βαν.

Το πρωί θα αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή τους.

Στη συνέχεια, οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.