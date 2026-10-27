Δύσκολες ώρες για τον 13χρονο που έπεσε με το ποδήλατο και χτύπησε στον αυχένα στο Πήλιο -Νοσηλεύεται στη Λάρισα - iefimerida.gr

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 13ζρονου ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής έπεσε με το ποδήλατό του σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα στην Πορταριά Πηλίου.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr αργά το βράδυ της Κυριακής, το παιδί χειρουργήθηκε, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάστασή του εξακολουθεί και είναι πολύ δύσκολη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την σοβαρή πτώση με ποδήλατο του 13χρονου, για άγνωστη αιτία, ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Βόλου. Ωστόσο λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού π 13χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Μεταφέρθηκε με ειδικό στρώμα αέρα

Προκειμένου να μεταφερθεί ασφαλώς το παιδί, επιστρατεύτηκε και ειδικό στρώμα αέρα, προκειμένου να μην επιφέρει περαιτέρω ζημιά στον τραυματισμένο αυχένα του.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας το παιδί χειρουργήθηκε από νευροχειρουργική ομάδα ιατρών και συνεχίζει να νοσηλεύεται.