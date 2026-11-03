 ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μέχρι πότε οι ενστάσεις - iefimerida.gr
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ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, μέχρι πότε οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ
Φωτογραφία: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Απαιτείται παράβολο 50 ευρώ για τις ενστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται από 4 έως 13 Νοεμβρίου μέσω ΑΣΕΠ.

Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ.

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Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026.

Μέχρι πότε οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση prosl.enstasi@asep.gr .

Για να εξεταστεί κάθε ένσταση, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους 50 ευρώ.

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Το παράβολο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στην οποία παραπέμπει ο ιστότοπος του ΑΣΕΠ, ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει στην ένσταση τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου και να καταβάλει το αντίτιμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

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