ΔΥΠΑ: Ποιοι παίρνουν επίδομα πάνω από 1.000 ευρώ - iefimerida.gr

Επίδομα πάνω από 1.000 ευρώ, για την ακρίβεια 1.118 ευρώ μηνιαίως, δικαιούνται όλοι όσοι παίρνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) από τον ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, πρόκειται για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων, το οποίο υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αφορά άνεργους εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, οι οποίοι είναι και δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν κανονική οικονομική δραστηριότητα.

Τα οικονομικά κίνητρα είναι τα εξής:

Παρέχεται 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών

Η διάρκεια είναι 12 μήνες

Το όφελος ανέρχεται σε 1.118 ευρώ τον μήνα ανά εργαζόμενο

Συνολικά φτάνει τα 13.416 ευρώ ετησίως

Δίνεται δυνατότητα πρόσληψης ανέργων όλων των ειδικοτήτων

Δεν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης προσωπικού μετά το πέρας του προγράμματος

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις λήγουν την Τετάρτη 15 Απριλίου και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω των ακόλουθων συνδέσμων:

Τέλος, η 54η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ επιστρέφει στις Σέρρες, το Σάββατο 18 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο PHILIPPOS HOTEL στις Σέρρες. Προσφέρει 800 διαθέσιμες θέσεις και δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες να έρθουν σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας.

Στην «Ημέρα Καριέρας» θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους της οικονομίας, παρέχοντας θέσεις για υποψηφίους όλων των επιπέδων εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης.