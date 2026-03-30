ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους με έμφαση σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες - iefimerida.gr

Η ΔΥΠΑ εμπλουτίζει τη λίστα αξιολογημένων προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζόμενους, με έμφαση σε ψηφιακές, πράσινες και οικονομικές δεξιότητες.

Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης προστίθενται στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για εργαζόμενους, με στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης. Η Δράση 16913 (MIS 5227573) περιλαμβάνει προγράμματα με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, την πράσινη οικονομία και τον οικονομικό εγγραμματισμό, που υποβλήθηκαν έως τις 30 Μαρτίου στις 14:30.

Διαδικασία υποβολής



Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, η διαδικασία υποβολής προγραμμάτων παραμένει ανοικτή, ενώ η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων εμπλουτίζεται συνεχώς μετά την έγκρισή τους από ανεξάρτητο αξιολογητή.

﻿Χρηματοδότηση και πλαίσιο



Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Next Generation EU, ενισχύοντας την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Πληροφορίες και πρόσβαση



Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν:

ΑΠΕ-ΜΠΕ