ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους - iefimerida.gr

Νέα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων θέτει σε εφαρμογή Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με έμφαση σε ψηφιακές και οικονομικού εγγραμματισμού δεξιότητες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εμπλουτίζεται η λίστα των αξιολογημένων προγραμμάτων κατάρτισης στο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού, για εργαζόμενους ωφελούμενους» της Δράσης 16913 (MIS 5227573), που έχουν αξιολογηθεί έως σήμερα 15 Απριλίου 2026.

Νέα προγράμματα στο πλαίσιο του σχεδίου «Ελλάδα 2.0»

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU.

