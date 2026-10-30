ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι αναμορφωμένοι προσωρινοί πίνακες για τις 1.000 θέσεις πτυχιούχων -Οι λεπτομέρειες - iefimerida.gr

Αναρτήθηκαν στο dypa.gov.gr οι αναμορφωμένοι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ωφελουμένων και αποκλειομένων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης ΔΥΠΑ 1.000 ανέργων πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ.

Προσωρινοί πίνακες της ΔΥΠΑ για τις 1.000 θέσεις πτυχιούχων

Οι αναμορφωμένοι πίνακες της ΔΥΠΑ πτυχιούχων ηλικίας 25 έως 54 ετώνπροέκυψαν μετά τον έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει την τοποθέτηση 1.000 εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησής τους.

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Η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η διαδικασία πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναμορφωμένους προσωρινούς πίνακες κατάταξης θα καλούνται, σύμφωνα με τη μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξής τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφώνου.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 18599/30.06.2026 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

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Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη θα είναι τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων ανά υπηρεσία τοποθέτησης.

Πού μπορούν να δουν οι υποψήφιοι τους πίνακες

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτησή τους στον αναμορφωμένο προσωρινό πίνακα κατάταξης, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και να ενημερωθούν για τη μοριοδότησή τους.

Οι πίνακες είναι διαθέσιμοι στον ακόλουθο σύνδεσμο ΕΔΩ

Εναλλακτικά, μέσω της διαδρομής:

dypa.gov.gr → Προγράμματα Απασχόλησης → Κλειστά Προγράμματα → Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι → Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα → Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ → Νομικό Πλαίσιο – Υποστηρικτικό Υλικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ