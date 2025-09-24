ΔΥΠΑ: 172 νέα εργαστήρια συμβουλευτικής τον Οκτώβριο, διά ζώσης και on line -Oι θεματικές - iefimerida.gr

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Οκτώβριο τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής.

Στόχος να ενισχύσει τους πολίτες που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία.

Από τον Μάρτιο του 2023 έως σήμερα έχουν υλοποιηθεί 2.198 εργαστήρια, με τη συμμετοχή 21.171 ατόμων, τόσο διαδικτυακά όσο και διά ζώσης, στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη την Ελλάδα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 172 εργαστήρια: 154 διά ζώσης σε 85 ΚΠΑ2 και 18 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα: «Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον».

Θεματικές ενότητες των εργαστηρίων της ΔΥΠΑ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - Γνωριμία με το ESCO.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Business Model Canvas: Σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή - Αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First).

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον (νέα θεματική).

Διά ζώσης εργαστήρια Διάρκεια: 3 ώρες Ώρα έναρξης: από 09:00 έως 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2)

Υλοποίηση από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο. Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2. Διαδικτυακά e-Εργαστήρια Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες που έχουν καθοριστεί. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 25.09.2025 στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops. Σημειώνεται ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

ΑΠΕ-ΜΠΕ