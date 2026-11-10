Δύο τα σενάρια για τον θάνατο της 24χρονης στη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα -Δύο πρόσωπα έπιασε η κάμερα, όλα τα στοιχεία - iefimerida.gr

Δύο σενάρια ερευνούν οι Αρχές για τον θάνατο της 24χρονης γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Όπως προέκυψε χθες, πρόκειται για 24χρονη από την Μπουρκίνα Φάσο, της οποίας η εξαφάνιση είχε δηλωθεί από τις 29 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τη νεκροψία-νεκροτομή,﻿ που διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Γιώργο Ντιλέρνια, η αιτία θανάτου της 24χρονης είναι απροσδιόριστη. Δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς κακώσεις, ενώ περισσότερες απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις.

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Ο θάνατος φαίνεται ότι επήλθε 5-7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της και τα εσωτερικά όργανα βρίσκονταν σε σήψη.



Τα σενάρια για το τι μπορεί να της συνέβη είναι δύο. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής εκτιμούν ότι η νεαρή μεταφέρθηκε σε κλειστό διαμέρισμα όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή, είτε από κάποιον «αόρατο» μέχρι στιγμής μηχανισμό θανάτου είτε από χορήγηση ουσιών.



Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, από κάμερες ασφαλείας, έχουν «θολή» εικόνα τουλάχιστον δύο ατόμων, την ταυτότητα των οποίων αναζητούν.