Τραγωδία σε φορτηγό πλοίο: Δύο ναυτικοί νεκροί σε αμπάρι -Στην Καλαμάτα οι σοροί - iefimerida.gr

Τραγωδία σημειώθηκε σε φορτηγό πλοίο σημαίας Μάλτας, με δύο Φιλιππινέζους ναυτικούς να εντοπίζονται νεκροί μέσα σε αμπάρι, ενώ το πλοίο έπλεε ανοικτά της Τυνησίας.

Αν και το περιστατικό συνέβη εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, οι σοροί των δύο άτυχων ναυτικών μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου τους.

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Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στις 8 Νοεμβρίου η Λιμενική Αρχή Καλαμάτας ενημερώθηκε από το ναυτικό πρακτορείο του φορτηγού πλοίου ότι αυτό επρόκειτο να καταπλεύσει στο αγκυροβόλιο της πόλης, προκειμένου να αποβιβάσει τις σορούς των δύο μελών του πληρώματος, οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Πρόκειται για έναν 50χρονο ναύκληρο και έναν 47χρονο ναυτόπαιδα, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις 6 Νοεμβρίου, ενώ το πλοίο βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή των νήσων Galite της Τυνησίας.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, ζήτησε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια θανάτου των δύο ναυτικών.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από τους ναυτικούς, ενώ η δικογραφία που θα σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

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Στην Καλαμάτα αναμένεται επίσης να μεταβούν στελέχη της αρμόδιας ναυτιλιακής αρχής της Μάλτας, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο ναυτικοί.

ΑΠΕ-ΜΠΕ