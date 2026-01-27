Δύο κύματα κακοκαιρίας φέρνουν βροχές και καταιγίδες -Πότε επηρεάζεται η Αττική, η πρόγνωση Τσατραφύλλια - iefimerida.gr

Δύο κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδείνωσης.

Η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί σε δύο 48ωρα, από την Τετάρτη έως την Πέμπτη και από το Σάββατο έως την Κυριακή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το νέο αυτό κύμα θα επηρεάσει την Αττική το μεσημέρι της Πέμπτης έως το πρωί του Σαββάτου και από το απόγευμα της Κυριακής και μετά.

Όπως επισημαίνει, πάντως, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η Αθήνα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάτι ιδιαίτερα «ζόρικο», καθώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Δύο 48ώρα (Τετάρτη-Πέμπτη, Σάββατο-Κυριακή) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Η Αττική θα επηρεαστεί την Πέμπτη το μεσημέρι, το Σάββατο τις πρωινές ώρες και την Κυριακή από το απόγευμα και μετά.

Αν διατηρηθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν φαίνεται η πρωτεύουσα να αντιμετωπίσει κάτι "ζόρικο", καθώς η ποσότητα βροχής δεν φαίνεται να ξεπερνά συνολικά τους 50 τόνους για αυτές τις ημέρες.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα εξαρτηθεί από την τροχιά και τη δυναμική ενίσχυση των βαρομετρικών χαμηλών στις ελληνικές θάλασσες. Γι’ αυτό, σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες, ο εφησυχασμός δεν έχει κανέναν χώρο».

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ:

«ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ (27/1)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στα Δωδεκάνησα μέχρι και τις απογευματινές ώρες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και πρόσκαιρα στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με λίγες σποραδικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και στα ορεινά χιονοπτώσεις. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στη δυτική Κρήτη 7 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα βαθμιαία αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ (28/1)



ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.



Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν τη νύχτα στα δυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου από το βράδυ.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από -02 (μείον 2) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλία και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και τοπικά στην Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ με μικρή περαιτέρω ενίσχυση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (29/1)



Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις προμεσημβρινές ώρες οι βροχές θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν πρόσκαιρα την υπόλοιπη χώρα, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.



Η θερμοκρασία θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 19, αλλά στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (30/1)



Στα δυτικά και τα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην ανατολική νησιωτική χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς έως νωρίς το πρωί στα Δωδεκάνησα να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι στα νότια θα αυξηθούν και από το απόγευμα στην Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου θα σημειωθούν βροχές οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.



Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ (31/1) ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ (1/2)



Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.