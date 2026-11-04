ΔΣΑ: Ανεπαρκής η παράταση για τις ανακοπές κατά κατασχέσεων και πλειστηριασμών -Κίνδυνος απώλειας δικαστικής προστασίας για πολίτες - iefimerida.gr

«Ανεπαρκή» χαρακτηρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, την παράταση των προθεσμιών επαναπροσδιορισμού των ανακοπών μέχρι 15 Νοεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, υπάρχει κίνδυνος απώλειας της δικαστικής προστασίας των πολιτών απέναντι σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς από τις Τράπεζες, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων/Funds.

Μάλιστα, προσθέτει ο ΔΣΑ, ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση κατάργηση της πρόβλεψης ότι «σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου επαναπροσδιορισμού η ανακοπή θα θεωρείται μη ασκηθείσα».

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Η ανακοίνωση του ΔΣΑ

«Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη συνεδρίασή του της 3/11/2026 έλαβε την ακόλουθη απόφαση:

Αφού έλαβε υπόψη την ΚΥΑ με αριθμό 6315 (ΦΕΚ Β'/6567/30-10-2026), με την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες επαναπροσδιορισμού των ανακοπών μέχρι 15 Νοεμβρίου 2026, αποφάσισε τα εξής:

1. Η ως άνω παράταση είναι ανεπαρκής, λαμβανομένων υπόψη των προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την πρόσβαση και λειτουργία της πλατφόρμας. Για το λόγο αυτό ζητάει τη χορήγηση περαιτέρω παράτασης για τις μηνιαίες προθεσμίες μέχρι 30/6/2027 και σε κάθε περίπτωση όχι νωρίτερα από την 31/12/2026.

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2. Να ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο Δικαιοσύνης πλήρη στατιστικά στοιχεία για τις εκκρεμείς υποθέσεις που υπάγονται στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού συνολικά και αναλυτικά ανά μηνιαία χρονική περίοδο επαναπροσδιορισμού (9ος έως 12ος 2026).

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών διαπιστώνει τον άμεσο κίνδυνο απώλειας δικονομικών δικαιωμάτων πολιτών, με συνέπεια να βρεθεί χωρίς δικαστική προστασία απέναντι σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση κατάργηση της πρόβλεψης ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου επαναπροσδιορισμού η ανακοπή θα θεωρείται μη ασκηθείσα.

4. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών θα σταθεί στο πλευρό των θιγομένων πολιτών, αλλά και των μελών του, στα οποία έχει ανατεθεί βάρος που δεν τους αναλογεί με κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων των εντολέων τους και θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και με κινητοποιήσεις ώστε οι ανωτέρω δυσβάστακτες συνέπειες να μην αποβούν εις βάρος των πολιτών και εις όφελος των δανειστών, που στη μεγάλη πλειοψηφία είναι Τράπεζες, Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων/Funds».

ΑΠΕ ΜΠΕ