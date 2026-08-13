Drones με θερμικές κάμερες «χτενίζουν» την Αττική -Συναγερμός για τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, «δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο» - iefimerida.gr

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές εξαιτίας του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται σήμερα για την Αττική και για άλλες πέντε περιοχές της χώρας.



Από τα μεσάνυχτα τέθηκαν αυστηρά προληπτικά μέτρα για την προστασία των χώρων πρασίνου στην Αθήνα, με τους Λόφους Λυκαβηττού και Φινόπουλου να κλείνουν για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων.



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Παράλληλα, βάσει της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, εφαρμόζεται προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής στο Πεδίον του Άρεως, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και περιοχές Natura.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει θέσει σε 24ωρη επιφυλακή τη Δημοτική Αστυνομία, καθώς και τις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου. Για την επιτήρηση των μεγάλων χώρων πρασίνου της πρωτεύουσας, Λυκαβηττού, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβουνίων και Ιλισίων, επιχειρούν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες.



Την ίδια ώρα, σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι υδροφόρες του Δήμου, καθώς και ειδικά οχήματα πυροπροστασίας που έχουν αναπτυχθεί στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα.

Η δημοτική αρχή απευθύνει αυστηρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή να περιλαμβάνει χρήση γυμνής φλόγας, όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις, κοπή μετάλλων και χρήση φλόγιστρου.

Βίντεο: Έκλεισαν Λυκαβηττός και οι λόφοι Φιλοπάππου και Στρέφη

Σε περίπτωση που αντιληφθούν εστία κινδύνου, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τη γραμμή 1595.



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Αρτοποιός: Το επόμενο τριήμερο θα είναι μεγάλο στοίχημα για την Πολιτική Προστασία

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι σήμερα «είναι μία από τις πιο δύσκολες ημέρες σε ό,τι αφορά την Πολιτική Προστασία από πλευράς μετεωρολογικών συνθηκών».



Παράλληλα, έκανε έκκληση να μην πραγματοιούνται θερμές εργασίες στην ύπαιθρο. «Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο», υπογράμμισε, ζητώντας από τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τροχούς και ηλεκτροσυγκολλήσεις, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους μελισσοκόμους, καλώντας τους να μην πραγματοποιήσουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιά.

Σε νέες δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι «το επόμενο τριήμερο θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Πολιτική Προστασία. Ζητούμε σήμερα τούτη τη δύσκολη μέρα καθώς και το επόμενο 48ωρο που έπεται τη συνεργασία των συμπολιτών μας. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο δεν ανάβουμε φωτιά στην ύπαιθρο για κανέναν λόγο».



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Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα για την εκδήλωση πυρκαγιών



Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5), που προβλέπεται για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βορειανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ενώ για μεγάλο μέρος της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4).

Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία, ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, που συγκάλεσε χθες ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, με αφορμή την κατάσταση συναγερμού για αύριο, λόγω των προβλέψεων για ακραίες συνθήκες κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 5).



Ειδικότερα, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ 'Αρτας, ΠΕ Πρέβεζας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και 'Αγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.



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Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική



Από πλευράς Πυροσβεστικού Σώματος, όπως ανακοινώθηκε, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις. Επιπρόσθετα, σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5).



Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνός πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.



Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.



Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

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Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τους θυελλώδεις ανέμους, έως 9 μποφόρ την Παρασκευή

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εξέλιξη των θυελλών ανέμων που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν, με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, στη Θράκη αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 5 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου 6 έως 8 μποφόρ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στην Αττικοβοιωτία και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 8 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη δυτικοί – βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 6 και τοπικά στα δυτικά έως 7 μποφόρ.

β. Αύριο, Παρασκευή 14 Αυγούστου, αναμένεται περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Στη Θράκη οι βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ και στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τα Κύθηρα θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ στην ανατολική και νότια Αττική και τη νότια Εύβοια τοπικά τα 9 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 έως 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί άνεμοι 5 έως 7 και τοπικά στα δυτικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ.

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γ. Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ στη Θράκη και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και 6 έως 8 μποφόρ στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττικοβοιωτία και την Εύβοια θα φτάνουν τα 6 έως 7 και πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες 6 έως 8 και κυρίως στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ. Στην Κρήτη θα φτάνουν τα 5 έως 7 μποφόρ και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου τα 6 έως 8 μποφόρ.

δ. Την Κυριακή 16 Αυγούστου προβλέπεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων, ωστόσο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας, οι εντάσεις τους θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 6 έως 7 μποφόρ.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί.