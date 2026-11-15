Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 από σήμερα -Οι ώρες και οι αλλαγές στα δρομολόγια

Στις 21:40 θα κλείνουν από σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Οι αλλαγές αφορούν τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» και θα ισχύσουν από τις 15 έως τις 19 Νοεμβρίου, καθώς και από τις 22 έως τις 26 Νοεμβρίου.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα διακόπτουν τη λειτουργία τους δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες νυχτερινές εργασίες στο δίκτυο.

Το έργο αντικατάστασης των σιδηροτροχιών βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στη Γραμμή 3, οι εργασίες συνεχίζονται στη Γραμμή 2, όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί το τμήμα Σεπόλια – Δάφνη. Το επόμενο στάδιο αφορά το τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια.

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στο τμήμα Αττική – Ελληνικό, ενώ οι τέσσερις σταθμοί στο βόρειο άκρο της γραμμής θα παραμένουν εκτός λειτουργίας μετά τις 21:40.

Οι τελευταίες αναχωρήσεις των συρμών πριν από την έναρξη των εργασιών διαμορφώνονται ως εξής:

Προς Ελληνικό:

Από Ανθούπολη στις 21:36

Από Περιστέρι στις 21:37

Από Άγιο Αντώνιο στις 21:38

Από Σεπόλια στις 21:40

Προς Ανθούπολη:

Από Ελληνικό στις 21:22

Από Σύνταγμα στις 21:40

Από Σεπόλια στις 21:49

Από Άγιο Αντώνιο στις 21:52

Από Περιστέρι στις 21:53

Έκτακτη λεωφορειακή γραμμή Χ26 για την εξυπηρέτηση των επιβατών

Για την κάλυψη των μετακινήσεων κατά τις ώρες που οι σταθμοί θα παραμένουν κλειστοί, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26, με την ονομασία «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)».

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Η γραμμή θα εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τις ημέρες εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, η Χ26 θα εκτελεί κυκλικό δρομολόγιο από την Ομόνοια προς την Ανθούπολη και αντίστροφα, με ενδιάμεσες στάσεις στο Μεταξουργείο, στην Κάδμου, στον Άγιο Αντώνιο και στο Δημαρχείο Περιστερίου. Η γραμμή δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς «Σεπόλια», «Αττική» και «Σταθμός Λαρίσης», γεγονός που θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι επιβάτες κατά τον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους.

Οι στάσεις της Χ26 θα είναι οι ακόλουθες:

ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ – Προσωρινή αφετηρία μεταξύ 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου. ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ – Προσωρινή στάση στην πλατεία Καραϊσκάκη, μεταξύ Δηλιγιάννη και Αχιλλέως. ΚΑΔΜΟΥ – Λεωφόρος Λένορμαν. ΣΤ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Οδός Εθνάρχου Μακαρίου. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Λεωφόρος Παναγή Τσαλδάρη. ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – Οδός Αναπαύσεως. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – Λεωφόρος Παναγή Τσαλδάρη. ΣΤ. ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Οδός Εθνάρχου Μακαρίου. ΚΑΔΜΟΥ – Λεωφόρος Λένορμαν. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ – Οδός Αχιλλέως. ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ – Επιστροφή στην προσωρινή αφετηρία.

ΣΤΑΣΥ: Αναγκαίες οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των μετακινήσεων

Η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει ότι η προσωρινή αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας των σταθμών προκαλεί δυσκολίες στις μετακινήσεις των επιβατών, επισημαίνει ωστόσο ότι οι εργασίες είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση του δικτύου.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και στην ασφαλέστερη λειτουργία του Μετρό.