Οι δρόμοι που κλείνουν σήμερα και αύριο στην Αττική λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου - iefimerida.gr

Στους ρυθμούς του Αυθεντικού Μαραθωνίου κινείται η Αττική και σε ισχύ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.



Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικοί αγώνες δρόμου, των 5 χιλιομέτρων και το Universities Night Run 5 χλμ., από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας στο Σύνταγμα προς το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 17:00 έως τις 21:10.



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Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα στην Αθήνα



Από τις 14:00 έως τις 22:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στην οδό Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος τους και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τις 14:00 έως τις 21:00 θα ισχύσουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ, καθώς και στις οδούς Ριζάρη, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου και Κλεάνθους.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημίας, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Λεωφόρο Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, καθώς και σε τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

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Παράλληλα, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα ισχύσει από τις 09:00 του Σαββάτου έως τις 19:30 της Κυριακής σε σειρά κεντρικών οδικών αξόνων, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Αμαλίας και Συγγρού, καθώς και οι οδοί Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.



Για την Κυριακή θα διεξαχθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, από τις 08:30 έως τις 18:15.

Η εκκίνηση θα δοθεί στον Μαραθώνα και οι δρομείς θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, περνώντας από τον Τύμβο του Μαραθώνα, με κατεύθυνση προς την Αθήνα.

Η διαδρομή συνεχίζεται μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, του ανισόπεδου κόμβου Σταυρού, της λεωφόρου Μεσογείων, της Μιχαλακοπούλου, της Φειδιππίδου, του κόμβου Κηφισίας και Αλεξάνδρας και της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω της Ηρώδου Αττικού.

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Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, από τις 08:00 έως τις 10:10, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Οι δρόμοι που κλείνουν

Οι κυκλοφοριακοί περιορισμοί της Κυριακής θα επεκταθούν από τον Μαραθώνα έως το κέντρο της Αθήνας, επηρεάζοντας σημαντικούς δρόμους και λεωφόρους.

Στη λεωφόρο Μαραθώνος θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, από την αφετηρία του αγώνα έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, από τις 05:00 έως τις 13:30. Στο τμήμα από τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη λεωφόρο Διονύσου οι αποκλεισμοί θα ισχύσουν από τις 07:30 έως τις 15:00, ενώ από τη λεωφόρο Διονύσου έως τη λεωφόρο Λαυρίου – Κλεισθένους, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, από τις 08:00 έως τις 16:45.

Στη λεωφόρο Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως τη λεωφόρο Κατεχάκη, η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 08:30 έως τις 18:30.

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Επιπλέον, κυκλοφοριακές απαγορεύσεις θα ισχύσουν στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δημοκρατίας, Χρυσής Σμύρνης και Σπηλαίου Πανός, καθώς και σε εξόδους της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Παλλήνη. Κλειστή θα παραμείνει και η έξοδος 15 της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Μαραθώνος, με τις σχετικές απαγορεύσεις να ισχύουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Στο κέντρο της Αθήνας, από τις 05:00 έως τις 13:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου και σε τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Από τις 05:00 έως τις 19:30 θα παραμείνουν κλειστές η λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, η οδός Αρδηττού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας.

Παράλληλα, από τις 05:00 έως τις 18:30 θα ισχύσουν αποκλεισμοί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στη Ριζάρη, στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στη Μελεάγρου και στην Κλεάνθους.

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Από τις 06:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί επίσης η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μεσογείων, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών, στη Φειδιππίδου, στη Θηβών, στη Μιχαλακοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Μαραθώνα



Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 05:00 το πρωί της Κυριακής για τη μεταφορά των αθλητών προς την αφετηρία του Μαραθωνίου.

Στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο τμήμα μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της λεωφόρου Κάτω Σουλίου, η αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς Αθήνα θα χρησιμοποιείται ως λωρίδα αντίθετης ροής για τα λεωφορεία μεταφοράς αθλητών. Η δεξιά λωρίδα θα διατίθεται αποκλειστικά για οχήματα της διοργάνωσης, διαπιστευμένα οχήματα και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Το ανώτατο όριο ταχύτητας και στις δύο κατευθύνσεις θα είναι 30 χλμ./ώρα.

Αντίστοιχα, στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου θα χρησιμοποιούνται και οι δύο λωρίδες του ρεύματος προς τη λεωφόρο Μαραθώνος ως λωρίδες αντίθετης ροής, από τις 05:00 έως τις 09:00.

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Για τη μεταφορά και αποβίβαση των αθλητών προβλέπονται συγκεκριμένες διαδρομές για λεωφορεία και Ι.Χ. οχήματα, ανάλογα με το σημείο αναχώρησής τους, είτε από την Αθήνα είτε από την περιοχή της λίμνης Μαραθώνα.

Κατά τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα και όσο τα αντίστοιχα τμήματα της διαδρομής παραμένουν αποκλεισμένα, δεν θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση οχημάτων, ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, με εξαίρεση συγκεκριμένους ελεγχόμενους κόμβους.

Οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών και άλλων αντίστοιχων μέσων δεν θα επιτρέπεται να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής όσο βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας.



Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η Τροχαία προτείνει εναλλακτικές διαδρομές ανάλογα με τον προορισμό των οδηγών.

Για όσους κινούνται από το κέντρο της Αθήνας προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα, προτείνεται η διαδρομή μέσω της λεωφόρου Αλεξάνδρας, της Πανόρμου, της λεωφόρου Κηφισίας και της Κατεχάκη.

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Για την αντίθετη κατεύθυνση, από τις συγκεκριμένες περιοχές προς το κέντρο, προτείνεται η κίνηση μέσω Ούλωφ Πάλμε, Κοκκινοπούλου, Κατεχάκη, λεωφόρου Κηφισίας και Πανόρμου.

Για τη μετάβαση από το κέντρο προς τα νότια προάστια, οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν τη διαδρομή μέσω Πειραιώς, Χαμοστέρνας και λεωφόρου Συγγρού ή μέσω Καλλιρόης και λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Για όσους αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας με κατεύθυνση την Αθήνα, προτείνεται η διαδρομή μέσω Αρτέμιδας, της λεωφόρου Καραμανλή, της λεωφόρου Σπάτων και του περιφερειακού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα. Από εκεί, οι οδηγοί μπορούν να κατευθυνθούν προς Χαλάνδρι και Βριλήσσια μέσω της λεωφόρου Λαυρίου και της Κλεισθένους ή προς Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Παπάγου και Ηλιούπολη μέσω Τρικάλων, Γραβιάς και Αγίου Ιωάννου.

Για τη μετάβαση από τον Μαραθώνα προς τα βόρεια προάστια, το λιμάνι του Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο, προτείνεται η διαδρομή μέσω της οδού Δημοκρατίας, της λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, της οδού Χελμού, του Κρυονερίου και της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας. Για όσους ξεκινούν από τη Νέα Μάκρη προς τα βόρεια προάστια, προτείνεται η λεωφόρος Διονύσου και η οδός Αγίου Πέτρου.

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Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για πληροφορίες

Για πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου η τηλεφωνική ενημέρωση θα παρέχεται από τις 15:00 έως τις 23:00 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου από τις 06:00 έως τις 20:00.

Οι διαθέσιμοι αριθμοί επικοινωνίας είναι οι εξής: 210 8708 237, 210 8708 238 και 210 8708 239.